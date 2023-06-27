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Haberler Yaşam Astroloji 4 Aralık Hangi Burç? 4 Aralık Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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4 Aralık hangi burç? 4 Aralık burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

4 Aralık tarihi, burç takviminde yay burcuna denk gelir. Yükselen burç, kişinin doğum saati ve yerine göre hesaplanır. Bu bilgi olmadan yükselen burç yorumu yapılamaz. 4 Aralık hangi burç? 4 Aralık’ta doğan kişiler yay burcudur. Yay burcunda doğanlar, özgür bir ruha sahiptir. Her zaman iyimser ve neşeli olur. Bu da pozitifliği tutkulu kişiliklerinin bir parçası haline getirir.

4 Aralık Hangi Burç? 4 Aralık Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
HABERTURK.COM

Zenginlik ve şans gezegeni dağıtıcısı Jüpiter tarafından yönetilen Yay, Zodyak'ın en iyimser, iyi huylu, bağışlayıcı burçlarından biri olarak kabul edilir. Otantik bir macera ruhu ve ufkunu genişletme arzusuyla hareket eden Yay burcunda doğanlar, güçlü bir yetenekle donatılır. Bazen huzursuzdur, tamamlayıcı burcu olan İkizler gibi kaçan bir şey arar

4 Aralık Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

Jüpiter'in genişleme eğilimi, yay burcunu eğlenceye, oyunlara ve zevklere aşırı derecede yatkın hale getirebilir. Çok fazla iyimserlik, onun olaylara dalmasına ve hayatının bazı alanlarında önemli sorunlar yaratmasına neden olabilir. Yay burçları çok doğrudandır ve bu bazen ilişkilerde, özellikle de güçlü duyarlılığa sahip kişilerle bazı sorunlara yol açabilir. 4 Aralık burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir? İleri görüşlüdürler ve geleceğe yöneliktirler. Felsefeye, dine ilgidir. Daha sıklıkla seyahat ve uzak kültürlere tutku duyar. Yay burcunun bilinenin ötesine geçme ihtiyacının bir ifadesidir. Yay burcunda doğanların, bazen çok belirgin, bazen de çok özel olabilen adalet duyguları nedeniyle başkalarıyla adil oynamaktan vazgeçmeleri zordur.

4 Aralık Yükseleni Nedir?

Yükselen burç, kişinin doğum saati ve doğum yerine göre hesaplanır. Bu bilgi olmadan yükselen burç yorumu yapılamaz. 4 Aralık yükseleni nedir? Sorusuna genel tabir ile şu şekilde cevap verilebilir:

  • 00:00 – 02:00 arası yükselen Başak olur

  • 02:30 – 04:40 arası yükselen Terazi olur

  • 05:00 – 07:25 arası yükselen Akrep olur

  • 10:30 - 12:00: arası yükselen Oğlak Burcu

  • 12:30 - 13:00 arası yükselen Kova Burcu

  • 13:30 - 14:00 arası yükselen Balık Burcu

  • 14:30 - 15:00 arası yükselen Koç Burcu

  • 15:30 - 16:00 arası yükselen Boğa Burcu

  • 16:30 - 18:00 arası yükselen İkizler Burcu

  • 18:30 - 20:00 arası yükselen Yengeç burcu

  • 20:30 - 23:00 arası yükselen Aslan Burcu

4 Aralık Burcu Kadını

Yay tipi, mizacının canlılığına, cömertlik ve hoşgörüden oluşan açık fikirliliğine kolayca sempati duyar. Her ortama kolaylıkla uyum sağlar. Tüm burçlarda olduğu gibi, iki kutupluluk yasası da çok farklı türler gösterir. Yay, kaprisli, geniş, dinamik, coşkulu, rahat, açık sözlü ve sadık, hatta samimiyette bile abartılıdır. 4 Aralık burcu kadını güven doludur. Mutlu, neşeli ve çok açık sözlüdür. Her zaman bulutların tepesinde olmalarına rağmen, sadık yoldaşlardır. Çok aktif zihinleri vardır, ancak disiplinden yoksun oldukları ve herhangi bir şeye çok uzun süre odaklanmaktan hoşlanmadıkları için dikkatlerini dağıtmaya eğilimlidirler. Geleceğe güçlü bir şekilde inanırlar, cömertler "Benim" ve "senin" arasında ayrım yapmakta zorlanırlar.

Yay burcu kadını aktiftir. Hayvan severler, seyahat ve uzun yürüyüşler ona göredir. Aşırı dürtüselliklerinin neden olduğu duygulardan dolayı, kaza ve yaralanmalara maruz kalırlar. Burcun ortak özellikleri iyimserlik, özgüven, coşku, canlılık, sezgi, tehlikeyi hor görme, bağımsızlık, bilgelik vardır. Onlar genel olarak iyimser bir karaktere sahiptir. Doğuştan harika bir konuşmacı olma yeteneğine sahiptir ama birilerini dinlerken sıkılabilirler. Hele ki konuşmalar uzun ve detaylı ise. Bu nedenle sabit bir şekilde uzun süre aynı yerde kalamazlar.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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