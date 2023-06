HABERTURK.COM

Yay burçları, eğlenceli, yenilikçi ve iyimser olmasına ve başkalarını düşüncelerinde daha cesur olmaya teşvik etme yeteneğine sahiptir. 6 Aralık’ta doğan Yay burcu, olayın diğer yönünün görebilir ve düşünmeyi, araştırmayı sevdikleri için tartışmalara yol açma alışkanlığına sahiptir.

6 Aralık Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

Yay burcu kişileri en iyi Koç, İkizler, Aslan, Terazi ve Kova ile anlaşır. Çünkü ateş burçları, Yay burcunun heyecanını ve yaşama isteğini çok iyi anlar. Hava burcuna sahip olanlar ise (ikizler, kova, terazi) sohbet etmeyi sevdiklerinden dolayı yay burcunun bilgeliğine hayran kalabilir. 6 Aralık burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir? Yay burcundaki kişiler genellikle dışarı çıkmayı, seyahat etmeyi ve hayatlarını genişletmeyi sever. Bu nedenle, özgürlük, bu kişinin kendini iyi hissettiği temel duygu olma eğilimindedir.

6 Aralık Yükseleni Nedir?

Yükselen burç, kişinin doğum saati ve doğum yerine göre hesaplanır. Bu bilgi olmadan yükselen burç yorumu yapılamaz. 6 Aralık yükseleni nedir? Sorusuna genel tabir ile şu şekilde cevap verilebilir:

00:00 – 02:00 arası yükselen Başak olur

02:30 – 04:40 arası yükselen Terazi olur

05:00 – 07:25 arası yükselen Akrep olur

10:30-12:00: arası yükselen Oğlak Burcu

12:30-13:00 arası yükselen Kova Burcu

13:30-14:00 arası yükselen Balık Burcu

14:30-15:00 arası yükselen Koç Burcu

15:30-16:00 arası yükselen Boğa Burcu

16:30-18:00 arası yükselen İkizler Burcu

18:30-20:00 arası yükselen Yengeç burcu

20:30-23:00 arası yükselen Aslan Burcu

6 Aralık'ta Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Astroloji dünyasında içine doğduğumuz burç, kişiliğimizin yolunu belirleyecek bazı özelliklerimizi anlamamıza yarayacaktır. İşte 6 Aralık'ta Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Judd Apatow - Amerikalı film yapımcısı, yönetmen ve senarist.

Ulrich Thomsen - Danimarkalı aktör, "Festen" ve "The International" gibi filmlerde rol aldı.

Torri Higginson - Kanadalı oyuncu, "Stargate Atlantis" dizisindeki Dr. Elizabeth Weir rolüyle tanınır.

6 Aralık Burcu Erkeği

Yay burcu erkeği de eğlenceli ve maceracı karakterlerden biridir. Aynı zamanda derin bir yanı vardır ve bu onun felsefi düşünme ve başkalarıyla tartışma biçimini de etkiler. 6 Aralık burcu erkeği hayatının her adımında en şanslı burçlardan biri olarak kabul edilir. Yay burcu erkeği özellikleri arasında yeniliklere olan sevgisinin yanı sıra geleneklere de bağlıdır. Dikkat çekici olmayı sever. Yay burcu erkeği her zaman yeni insanlar tanımak ister ve her şey hakkında yeni bilgiler keşfetmeye çalışır. Yeni ve bilinmeyen her şey onu heyecanlandırır.

6 Aralık Burcu Özellikleri

İletişim becerileri yüksek olan burçlar arasında yer alan yay burcu insanları, iletişim konusunda oldukça yeteneklidirler. Konuşma yetenekleri ve sosyal becerileri sayesinde etkileyici bir şekilde iletişim kurabilirler. İkizler daha yüzeysel araştırmalar yaparken, bir yay burcu insanı derinlemesine araştırma yapar. Olayların iç yüzünü araştırmadan rahat edemez. Yay, mitolojide yarı insan, yarı at olan Centaur'un takımyıldızıdır. Yunan mitolojisinde yer alan Centaurlar’ın çoğu, kötü kişiliklere sahip kötü ırklar olarak karşımıza çıkar ancak Yay burcunun ana karakteri olan Chiron, zarif ve zeki bir kişiliğe sahiptir ve mitolojide görünen birçok kahramanın öğretmeni olarak bilinir.





