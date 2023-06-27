Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Astroloji 5 Aralık Hangi Burç? 5 Aralık Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
ABONE OL

5 Aralık hangi burç? 5 Aralık burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Astrolojide 12 burç vardır: Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık. Peki, 5 Aralık Hangi Burç? Bu tarih aralığında doğan kişiler yay burcudur. Elementleri ise ateş elementidir. Yay burcunda doğanlar, özgür bir ruha sahiptir. Her zaman iyimser ve neşeli olur.

5 Aralık Hangi Burç? 5 Aralık Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
HABERTURK.COM

Yay burcu, 22 Kasım ile 22 Aralık tarihleri arasında doğan kişileri temsil eder. Yay burcu insanları, maceraya ve yeni deneyimlere olan tutkulu ilgileriyle tanınırlar. Özgür ruhlu olmaları, keşfetmeyi ve sınırları zorlamayı severler. Optimist ve pozitiftir. Yay burcunun en belirgin özelliklerinden biri, iyimserlikleridir.

5 Aralık Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

Zodyak’ta dokuzuncu burcun yükselen olması, doğum anında Yay burcunun yükseldiği anlamına gelir. Genel olarak burcun tipik özelliği; pozitifliği, sosyalleşme yeteneği ve cömertlik yeteneğidir. Bunlar yay burcunun özellikleri arasında öne çıkar. Bu etkiye sahip olan kişi, iyimserlik ve canlılık gibi özellikleri kazanır. 5 Aralık Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir? Bu burcun doğasında doğan kişilerin büyük mizah anlayışı vardır. Genellikle partinin can damarıdırlar. Öğrenme, seyahat etme ve araştırma aşkı onu gerçekten tanımlayan kelimelerdir. Yay burcunun sembolü, daha yüksek bir amaç için arzularını ve macera sevgisini yansıtan okçudur.

5 Aralık Yükseleni Nedir?

Yükselen burç, kişinin doğum saati ve doğum yerine göre hesaplanır. Bu bilgi olmadan yükselen burç yorumu yapılamaz. 5 Aralık yükseleni nedir? Sorusuna genel tabir ile şu şekilde cevap verilebilir:

  • 00:00 – 02:00 arası yükselen Başak olur

  • 02:30 – 04:40 arası yükselen Terazi olur

  • 05:00 – 07:25 arası yükselen Akrep olur

  • 10:30-12:00: arası yükselen Oğlak Burcu

  • 12:30-13:00 arası yükselen Kova Burcu

  • 13:30-14:00 arası yükselen Balık Burcu

  • 14:30-15:00 arası yükselen Koç Burcu

  • 15:30-16:00 arası yükselen Boğa Burcu

  • 16:30-18:00 arası yükselen İkizler Burcu

  • 18:30-20:00 arası yükselen Yengeç burcu

  • 20:30-23:00 arası yükselen Aslan Burcu

5 Aralık Burcu Erkeği

Her zaman flört etmeye ve ilk görüşte aşka eğilimli olan yay burçları, hayatlarına denge ve istikrar koyacağını bilen bir ortağa ihtiyaç duyar. 5 Aralık Burcu Erkeği özgür kalmayı sever. Hayatına fazla müdahale edildiğini görmesi onu bunaltır. Her zaman serbest kalmalıdır, zihninde özgürüm düşüncesi olduğu sürece hem kendini mutlu eder hem de ilişkilerini mutlu eder. Yay burcu erkeği özellikleri arasında dikkat çeken özellik doğuştan şeytan tüyüne sahip olmalarıdır. Sadece tepkilerini görmek için bile partnerlerini iğneleyici şakalarla kızdırmayı severler. Yay burcu erkeği mükemmel arkadaştır, tutkulu âşıktırlar ama burcun çift yüzü bazen ortaya çıkmakta zorlanan derin korkuları da ortaya çıkarır. Kısıtlanmaya ve engellenmeye gelemeyen yay bu tepkilerle karşılaştığında kaçma eğiliminde olur. Aynı zamanda çapkınlıklarını gizleme konusunda bazen profesyonel olabilirler.

5 Aralık Burcu Kadını

Yay kadınları maceracıdır ve yeni ufuklar keşfetmeyi severler. İyimser, hevesli ve insanlarda en iyiyi görme eğilimindedirler. Bağımsızlıklarını ve özgürlüklerini severler ama aynı zamanda ilişkilerine ve arkadaşlıklarına da derinden değer verirler. Meraklı ve entelektüel yapıları, yeni şeyler öğrenmekten ve tartışmalara katılmaktan zevk almalarını sağlar. Ayrıca harika bir mizah anlayışları vardır, dürüsttürler ve akıllarından geçenleri söylerler. Ancak, bazen düşüncesiz veya duyarsız görünebilirler. Yay kadınları harika gezginler, kaşifler ve bilgi ve hakikat arayanlardır. Yay burcu kadını özellikleri içinde en belirgin olanı sosyal olmaları ve iletişim onlar için olmazsa olmazdır. Yay kadınını etkilemek için ya da onu şaşırtabilmek için kurnaz olunmalıdır.


ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Uçma yetisini kaybeden akbaba koruma altına alındı
YAŞAM Uçma yetisini kaybetti... Koruma altında!
İtalya'da Kolezyum'u anahtarıyla tahrip eden turist aranıyor
YAŞAM Kolezyum'a anahtarlıkla isim kazıdı... Hapis cezası ...
Puhu yavrularını görünce, evindeki tadilata ara verdi
YAŞAM Havalandırma borusunda gördü, tadilatı durdurdu!
Omzunda uyudu, TikTok'ta viral oldu!
YAŞAM Omzunda uyudu, TikTok'ta viral oldu!
Yol kenarlarını meyve fidanlarıyla yeşillendiriyor
YAŞAM Yol kenarlarını meyve fidanlarıyla yeşillendiriyor
Ankara'daki yaylalar ziyaretçilerini bekliyor
YAŞAM İşte Ankara'nın yaylaları...
Niğde'deki Karagöl ve Çinili Göl, doğa tutkunlarını ağırlıyor
YAŞAM İsviçre değil Niğde!
İnternet oylamasıyla seçildiler! Hollywood'un en güzel kadınları
YAŞAM İnternet oylamasıyla seçildiler! Hollywood'un en ...
İşte, sivri sineklerden kurtulmanın en etkili doğal yolları! Sivrisineklerde nasıl gider?
YAŞAM Sivrisineklerden kurtulmanın yöntemi bu kadar basit!
Şeftali bahçesinin tam ortasında 2 bin yıllık tarih
YAŞAM Şeftali bahçesinin tam ortasında 2 bin yıllık tarih

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.