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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

20 günde 400'ü aşkın toprak kayması yaşandı: California'da 8 milyon kişinin yaşadığı bölgede risk sürüyor!

30 Aralık'tan bu yana 400'ün üzerinde toprak kaymasının yaşandığı ABD'nin California eyaletinde 8 milyon kişinin yaşadığı bölgede halen sel tehlikesi sürüyor

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  • 20 günde 400'ü aşkın toprak kayması yaşandı: California'da 8 milyon kişinin yaşadığı bölgede risk sürüyor!

    ABD'nin California eyaletinde 8 milyon kişinin yaşadığı bölgenin sel baskınlarına karşı gözetim altında tutulduğu bildirildi.

     

     
  • 20 günde 400'ü aşkın toprak kayması yaşandı: California'da 8 milyon kişinin yaşadığı bölgede risk sürüyor!

    California Jeolojik Araştırma kurumunun açıklamasında, körfez bölgesi de dahil eyalette yaklaşık 8 milyon kişinin yaşadığı alanda halen sel riskinin devam ettiği, bölgedeki hava olaylarının yakından takip edildiği belirtildi.

     

     
  • 20 günde 400'ü aşkın toprak kayması yaşandı: California'da 8 milyon kişinin yaşadığı bölgede risk sürüyor!

    Açıklamada, 30 Aralık'tan bu yana eyalette 400'ün üzerinde toprak kaymasının yaşandığı ifade edilerek, devam eden sağanağın aşırı doygun arazide yeni çamur seli ve heyelanları tetikleyebileceğine dikkat çekildi.

     

     
  • 20 günde 400'ü aşkın toprak kayması yaşandı: California'da 8 milyon kişinin yaşadığı bölgede risk sürüyor!

    California'daki ilçe yetkilileri ve yerel medyadaki bilgilere göre, 27 Aralık'tan bu yana devam eden şiddetli fırtına ve aşırı yağışlar nedeniyle 2 kişi daha hayatını kaybederken toplam can kaybı 19'a yükseldi.

     

     
  • 20 günde 400'ü aşkın toprak kayması yaşandı: California'da 8 milyon kişinin yaşadığı bölgede risk sürüyor!

    Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) yetkilisi David Lawrence Twittter'dan paylaştığı açıklamasında, "Salı gününe girerken, eyaletin büyük bölümünde daha sakin bir hava bekliyoruz." sözleriyle hafta sonuna kadar yağmur beklemediklerini ifade etti.

     

     
  • 20 günde 400'ü aşkın toprak kayması yaşandı: California'da 8 milyon kişinin yaşadığı bölgede risk sürüyor!

    San Joaquin İlçesi Şerif Ofisinin basın toplantısında, pazar günü sel suları altında kalan bir mobil ev parkında yaşayan yaklaşık 175 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

     

     
  • 20 günde 400'ü aşkın toprak kayması yaşandı: California'da 8 milyon kişinin yaşadığı bölgede risk sürüyor!

    Öte yandan birçok yerleşim yerinin halen sular altında olduğu California'da, sağanak pazartesi günü de devam etti.

     

     
  • 20 günde 400'ü aşkın toprak kayması yaşandı: California'da 8 milyon kişinin yaşadığı bölgede risk sürüyor!

    Ventura İlçesi Bayındırlık Ofisinin açıklamasında, toprak kayması ve sel baskınları nedeniyle eyalette kullanılamaz hale gelen bazı yolların temizlenmesinin "haftalar veya aylar alabileceği" bilgisi paylaşıldı.
  • 20 günde 400'ü aşkın toprak kayması yaşandı: California'da 8 milyon kişinin yaşadığı bölgede risk sürüyor!
  • 20 günde 400'ü aşkın toprak kayması yaşandı: California'da 8 milyon kişinin yaşadığı bölgede risk sürüyor!
  • 20 günde 400'ü aşkın toprak kayması yaşandı: California'da 8 milyon kişinin yaşadığı bölgede risk sürüyor!
  • 20 günde 400'ü aşkın toprak kayması yaşandı: California'da 8 milyon kişinin yaşadığı bölgede risk sürüyor!
  • 20 günde 400'ü aşkın toprak kayması yaşandı: California'da 8 milyon kişinin yaşadığı bölgede risk sürüyor!

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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