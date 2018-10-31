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37 - ABDULLAH AVCI (ISTANBUL BAŞAKŞEHİR)

Dergide, Avcı için yapılan yorumda, "Fatih Terim ülkenin en büyük teknik direktörü olarak değerlendiriliyor ama Abdullah Avcı'nın müthiş taktik zekasına büyük saygı duyuluyor. Neredeyse taraftar desteksiz müthiş bir takım oluşturan Avcı, 3 büyük Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın hegemonyasını tehdit ediyor. 2017'de ligi ikinci, 2018'de üçüncü bitiren Başakşehir, bu sezon da şampiyonluk için mücadele veriyor." ifadeleri yer aldı.