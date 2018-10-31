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2018'in en iyi 50 teknik direktörü

31.10.2018 - 12:56 | Güncelleme:

İngiliz Dergisi FourFourTwo tarafından 2018'in dünyada en iyi 50 teknik direktörü açıklandı. Listede Fenerbahçe'den kovulan Cocu da yer alırken Türkiye'den yalnızca bir isim 50 kişi arasında girebildi

  • 1 2018'in en iyi 50 teknik direktörü (FourFourTwo listesi)
    1 | 50

    50 - BRENDAN RODGERS (CELTIC)

  • 2 2018'in en iyi 50 teknik direktörü (FourFourTwo listesi)
    2 | 50

    49 - SIMONE INZAGHI (LAZIO)

  • 3 2018'in en iyi 50 teknik direktörü (FourFourTwo listesi)
    3 | 50

    48 - RICARDO GARECA (PERU)

  • 4 2018'in en iyi 50 teknik direktörü (FourFourTwo listesi)
    4 | 50

    47 - SEAN DYCHE (BURNLEY)

  • 5 2018'in en iyi 50 teknik direktörü (FourFourTwo listesi)
    5 | 50

    46 - JUAN CARLOS OSORIO (PARAGUAY)

  • 6 2018'in en iyi 50 teknik direktörü (FourFourTwo listesi)
    6 | 50

    45 - ARIEL HOLAN (INDEPENDIENTE)

  • 7 2018'in en iyi 50 teknik direktörü (FourFourTwo listesi)
    7 | 50

    44 - ABEL FERREIRA (BRAGA)

  • 8 2018'in en iyi 50 teknik direktörü (FourFourTwo listesi)
    8 | 50

    43 - RUDI GARCIA (MARSİLYA)

  • 9 2018'in en iyi 50 teknik direktörü (FourFourTwo listesi)
    9 | 50

    42 - QUIQUE SETIEN (REAL BETIS)

  • 10 2018'in en iyi 50 teknik direktörü (FourFourTwo listesi)
    10 | 50

    41 - EDDIE HOWE (BOURNEMOUTH)

  • 11 2018'in en iyi 50 teknik direktörü (FourFourTwo listesi)
    11 | 50

    40 - GARETH SOUTHGATE (İNGİLTERE)

  • 12 2018'in en iyi 50 teknik direktörü (FourFourTwo listesi)
    12 | 50

    39 - LUCIANO SPALLETTI (INTER)

  • 13 2018'in en iyi 50 teknik direktörü (FourFourTwo listesi)
    13 | 50

    38 - STEFANO PIOLI (FIORENTINA)

  • 14 2018'in en iyi 50 teknik direktörü (FourFourTwo listesi)
    14 | 50

    37 - ABDULLAH AVCI (ISTANBUL BAŞAKŞEHİR)

    Dergide, Avcı için yapılan yorumda, "Fatih Terim ülkenin en büyük teknik direktörü olarak değerlendiriliyor ama Abdullah Avcı'nın müthiş taktik zekasına büyük saygı duyuluyor. Neredeyse taraftar desteksiz müthiş bir takım oluşturan Avcı, 3 büyük Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın hegemonyasını tehdit ediyor. 2017'de ligi ikinci, 2018'de üçüncü bitiren Başakşehir, bu sezon da şampiyonluk için mücadele veriyor." ifadeleri yer aldı.

  • 15 2018'in en iyi 50 teknik direktörü (FourFourTwo listesi)
    15 | 50

    36 - ADI HUTTER (EINTRACHT FRANKFURT)

  • 16 2018'in en iyi 50 teknik direktörü (FourFourTwo listesi)
    16 | 50

    35 - MARCO GIAMPAOLO (SAMPDORIA)

  • 17 2018'in en iyi 50 teknik direktörü (FourFourTwo listesi)
    17 | 50

    34 - RAFAEL BENITEZ (NEWCASTLE)

  • 18 2018'in en iyi 50 teknik direktörü (FourFourTwo listesi)
    18 | 50

    33 - SERGIO CONCEICAO (PORTO)

  • 19 2018'in en iyi 50 teknik direktörü (FourFourTwo listesi)
    19 | 50

    32 - BRUNO GENESIO (LYON)

  • 20 2018'in en iyi 50 teknik direktörü (FourFourTwo listesi)
    20 | 50

    31 - UNAI EMERY (ARSENAL)

  • 21 2018'in en iyi 50 teknik direktörü (FourFourTwo listesi)
    21 | 50

    30 - BRUNO GENESIO (LYON)

  • 22 2018'in en iyi 50 teknik direktörü (FourFourTwo listesi)
    22 | 50

    29 - NIKO KOVAC (BAYERN MUNICH)

  • 23 2018'in en iyi 50 teknik direktörü (FourFourTwo listesi)
    23 | 50

    28 - RENATO GAUCHO (GREMIO)

  • 24 2018'in en iyi 50 teknik direktörü (FourFourTwo listesi)
    24 | 50

    27 - JOSE BORDALAS (GETAFE)

  • 25 2018'in en iyi 50 teknik direktörü (FourFourTwo listesi)
    25 | 50

    26 - DOMENICO TEDESCO (SCHALKE)

  • 26 2018'in en iyi 50 teknik direktörü (FourFourTwo listesi)
    26 | 50

    25 - JOSE MOURINHO (MANCHESTER UNITED)

  • 27 2018'in en iyi 50 teknik direktörü (FourFourTwo listesi)
    27 | 50

    24 - PABLO MACHIN (SEVILLA)

  • 28 2018'in en iyi 50 teknik direktörü (FourFourTwo listesi)
    28 | 50

    23 - GIAN PIERO GASPERINI (ATALANTA)

     

  • 29 2018'in en iyi 50 teknik direktörü (FourFourTwo listesi)
    29 | 50

    22 - PAULO FONSECA (SHAKHTAR DONETSK)

  • 30 2018'in en iyi 50 teknik direktörü (FourFourTwo listesi)
    30 | 50

    21 - ZLATKO DALIC (HIRVATİSTAN)

  • 31 2018'in en iyi 50 teknik direktörü (FourFourTwo listesi)
    31 | 50

    20 - THOMAS TUCHEL (PSG)

  • 32 2018'in en iyi 50 teknik direktörü (FourFourTwo listesi)
    32 | 50

    19 - PHILLIP COCU (BOŞTA)

    Fenerbahçe'deki görevine geçtiğimiz pazar günü son verilen Phillip Cocu da PSV Eindhoven'da elde ettiği başarıyla 19. basamakta listede kendisine yer buldu.

  • 33 2018'in en iyi 50 teknik direktörü (FourFourTwo listesi)
    33 | 50

    18 - ANTONIO CONTE (BOŞTA)

  • 34 2018'in en iyi 50 teknik direktörü (FourFourTwo listesi)
    34 | 50

    17 - JANNE ANDERSSON (SWEDEN)

  • 35 2018'in en iyi 50 teknik direktörü (FourFourTwo listesi)
    35 | 50

    16 - LUIS ENRIQUE (SPAIN)

  • 36 2018'in en iyi 50 teknik direktörü (FourFourTwo listesi)
    36 | 50

    15 - MARCELINO (VALENCIA)

  • 37 2018'in en iyi 50 teknik direktörü (FourFourTwo listesi)
    37 | 50

    14 - LUCIEN FAVRE (BORUSSIA DORTMUND)

  • 38 2018'in en iyi 50 teknik direktörü (FourFourTwo listesi)
    38 | 50

    13 - EUSEBIO DI FRANCESCO (ROMA)

  • 39 2018'in en iyi 50 teknik direktörü (FourFourTwo listesi)
    39 | 50

    12 - LEONARDO JARDIM (MONACO)

     

  • 40 2018'in en iyi 50 teknik direktörü (FourFourTwo listesi)
    40 | 50

    11 - TITE (BRAZIL)

  • 41 2018'in en iyi 50 teknik direktörü (FourFourTwo listesi)
    41 | 50

    10 - ERNESTO VALVERDE (BARCELONA)

     

  • 42 2018'in en iyi 50 teknik direktörü (FourFourTwo listesi)
    42 | 50

    9 - JULIAN NAGELSMANN (HOFFENHEIM)

  • 43 2018'in en iyi 50 teknik direktörü (FourFourTwo listesi)
    43 | 50

    8 - MAURIZIO SARRI (CHELSEA)

  • 44 2018'in en iyi 50 teknik direktörü (FourFourTwo listesi)
    44 | 50

    7 - MAURICIO POCHETTINO (TOTTENHAM)

  • 45 2018'in en iyi 50 teknik direktörü (FourFourTwo listesi)
    45 | 50

    6 - DIDIER DESCHAMPS (FRANCE)

     

  • 46 2018'in en iyi 50 teknik direktörü (FourFourTwo listesi)
    46 | 50

    5 - JURGEN KLOPP (LIVERPOOL)

  • 47 2018'in en iyi 50 teknik direktörü (FourFourTwo listesi)
    47 | 50

    4-  MAX ALLEGRI (JUVENTUS)

  • 48 2018'in en iyi 50 teknik direktörü (FourFourTwo listesi)
    48 | 50

    3 - DIEGO SIMEONE (ATLETICO MADRID)

  • 49 2018'in en iyi 50 teknik direktörü (FourFourTwo listesi)
    49 | 50

    2 - ZINEDINE ZIDANE (BOŞTA)

  • 50 2018'in en iyi 50 teknik direktörü (FourFourTwo listesi)
    50 | 50

    1 - PEP GUARDIOLA (MANCHESTER CITY)

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Yorumlar 7
  • Misafir 6 dakika önce
    bu geçen sene ki başarılara göre arkadaşlar, cocu seneye 100 e bile giremez. bence klopp en iyisi, sonra simone sonra guardiola zidane morinho. deschamps ta yabana atılamaz
  • Misafir 54 dakika önce
    ZIDANE BOŞTA TAM FENERE GÖRE
  • Misafir 54 dakika önce
    Fatih Terim olmalıydı
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