Japonya merkezli teknoloji şirketi NEC, Tokyo’da gerçekleşecek olan 2020 Yaz Olimpiyatları ve Paralimbik Oyunları’nda büyük ölçekli yüz tanıma sisteminin uygulanacağını duyurdu. Sistemin oyunlardaki atletler, gönüllüler, medya çalışanları ve diğer personeller de dahil olmak üzere 300 bin kişi üzerinde kimlik denetlemesi yapacağı kaydedildi.

Yüz tanıma teknolojisi bu vesileyle ilk kez Olimpiyat Oyunları’nda kullanılmış olacak. NEC’in sistemi NeoFace adı verilen bir yapay zeka moturu ve şirketin bir parçası olan biometrik kimlik doğrulama teknolojisi olan Bio-Idiom üzerine kurulmuş. Tokyo 2020 Olimpiyatları önceki örnekleri gibi tek bir Olimpik Park’ta gerçekleşmeyecek. Başkentin birçok yerine dağılan olimpik alanlara giriş yapacak olan insanları denetlemek için hızlı ve etkili bir kimlik denetleme sistemi gerekecek. NEC ise bu amaca hizmet edecek en gelişmiş teknolojisi sunma peşinde.

NEC ve organizatörlerin amacı, insanları sıcakta bekletmemek için en seri biçimde yüz tanıma sistemiyle geçişlerini sağlamak. 24 Temmuz 2020’de başlayacak olan oyunların yüzyılın en sıcak Olimpiyat’ı olması bekleniyor.

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