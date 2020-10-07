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Pandemi ile birlikte uzaktan çalışan, evlerinden daha çok zaman geçiren insanlar günlük rutinlerinin büyük kısmını mobil uygulamalar ya da dijital platformlar üzerinden çözmeye yönelince bu hizmetleri sunan teknoloji şirketleri yatırımcıların radarına girdi. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 2020’de birleşme ve satın almalara yıl bitmeden teknoloji şirketleri damga vurdu.

Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri kuruluşu KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Lideri Gökhan Kaçmaz, küresel salgının birleşme ve satın alma işlemlerine nasıl yansıdığını değerlendirdi. Pandemi nedeniyle mobil ve dijital platformların hayatımızdaki yerinin arttığını belirten Kaçmaz, şöyle konuştu:

“Bu etkiyi pek çok alanda görüyoruz. Örneğin klasik perakende şirketlerinin online penetrasyon oranları 5 yıl sonraki hedeflerine sadece birkaç ayda ulaştı. Mobil cihazlar veya dijital platformlar üzerinden oynanan oyunlara talep hiç olmadığı kadar arttı. İnsanlar bankaya gitmek yerine dijital platformlar üzerinden bankacılık işlemlerini daha fazla yapmaya başladı. Bu gibi örnekleri çoğaltmak mümkün. Artan taleple teknoloji şirketlerine yatırımcı ilgisi de ciddi anlamda yükseldi.”

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de benzer bir trend yaşandığını vurgulayan Kaçmaz, “Son yıllarda teknoloji tarafındaki birleşme ve şirket satın alma işlemleri artıyordu ama adet açısından artış değerlemelere pek yansımamıştı. 2020 yılında pandemiyle birlikte ülkemizdeki teknoloji şirketlerinin yüksek değerlemelerle birçok işleme konu olduğunu gördük. 2020 yılında Türkiye’de gerçekleşen birleşme ve satın alma aktivitesinde hem değer hem de adet açısından en büyük payı teknoloji şirketlerinin almasını bekliyoruz” dedi.

PEAK, ROLLIC, WEWALK, PEPAPP...

ZYNGA, ROLLİC'İ ALDI

Gökhan Kaçmaz, bu yıl şu ana kadar gerçekleşen yüksek değerli örnek işlemleri şöyle sıraladı:

“Oyun alanında Peak Games ve Rollic Games’in Amerikalı Zynga tarafından 1.8 milyar USD ve 168 milyon USD ile satın alınması öne çıkan işlemler oldu. Finansal teknoloji tarafında Payguru’nun Ortadoğu ve Afrika bölgesinin en büyük mobil ödeme şirketlerinden biri olan Tpay’e satışı yine ön plana çıkan işlemlerden oldu. Ek olarak sağlık ve biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren görme engellilere yönelik akıllı baston üreticisi WeWALK, 3 boyutlu dijital vücut tarama gişimi Digime3D, kadın sağlığı takip ve analizi uygulaması PepApp, mikrobiyal biyopeptit üretimi ile gıdaların raf ömrünü arttırmayı hedefleyen Nanomik ve dijital patoloji alanında faaliyet gösteren Virasoft’a yapılan yatırımlar dikkat çekiyor.”

Eylül 2020 sonu itibarıyla Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon (TMT) sektöründe Türkiye ve Global’de gerçekleşen işlem sayısı ve toplam işlem değeri şöyle:

TMT Toplam İşlem değeri (Milyar $) Toplam işlem değerindeki pay İşlem değeri (Milyar $) Türkiye 2.8 77.8% 3.6 Global 343.8 18.5% 1.857