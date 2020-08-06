HABERTURK.COM / Reuters

Geçtiğimiz aylarda yerli oyun şirketi Peak'i satın alarak Türkiye'den ilk milyar dolarlık girişimin (unicorn) çıkmasına yol açan Zynga, şimdi ise bir başka yerli oyun şirketini satın aldı.

Yapılan açıklamada, İstanbul merkezli Rollic isimli oyun şirketinin yüzde 80'inin Zynga'ya 168 milyon dolara satıldığı kaydedildi.

Zynga 2 ay önce de Peak'i 1.8 milyon dolara satın almıştı.

Satın alma ile ilgili konuşan Zynga CEO'su Frank Gibeau, Rollic'in geliştirdiği 'hyper-casual' oyunların en hızlı büyüyen mobil kategorisi olduğunu kaydetti.

Mobil oyunların özellikle koronavirüs salgını döneminde kullanıcılar tarafından daha fazla kullanıldığı belirtiliyor.

2019'da 3 ortak tarafından kurulan Rollic, ilk yılında 13 oyun çıkarmıştı. Şirketin bu yıl da 20’den fazla yeni oyun çıkarmayı hedeflediği bildiriliyor.