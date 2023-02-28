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2022 büyüme rakamları açıklandı

Türk ekonomisi 2022'de yüzde 5.6 büyüdü. TÜİK verilerine göre 2021'de 9.539 dolar olan kişi başı gelir 2022'de 10.655 dolara çıktı. Böylece 2017'den bu yana ilk kez 10.000 dolar aşıldı. Maaş ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı 2021'de yüzde 30.1 iken bu oran 2022 yılında yüzde 26.5'e geriledi

2022 büyüme rakamları açıklandı
HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla sonuçlarını yayımladı. Buna göre Türk ekonomisi 2022 yılında yüzde 5.6 büyüdü.

2022 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 176.589 TL, ABD doları cinsinden 10.655 olarak hesaplandı. 2021'de kişi başı gelir 9.539 dolar seviyesindeydi. Kişi başı gelir son olarak 2017'de 10.597 dolar ile 10.000 doların üzerinde hesaplanmıştı.

TÜİK verilerine göre 4. çeyrekte GSYH'deki artış bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.9, bir önceki yıldaki aynı çeyreğe göre ise yüzde 3.5 oldu.

İNŞAATTA DARALMA

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2022 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri yüzde 21.8, hizmet faaliyetleri yüzde 11.7, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 9.9, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 8.7, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 5.8, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 4.8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4.3, sanayi yüzde 3.3 ve tarım sektörü yüzde 0.6 arttı. İnşaat sektörü ise yüzde 8.4 azaldı.

MAAŞ ÖDEMELERİNİN PAYI GERİLEDİ

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı 2021'de yüzde 30.1 iken bu oran 2022 yılında yüzde 26.5 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 52.5'ten yüzde 54.5'e yükseldi.

2022 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre mal ve hizmet ihracatı yüzde 9.1, ithalatı ise yüzde 7.9 arttı. Mal ve hizmet ihracatı, 2022 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 3.3 azalırken ithalatı yüzde 10.2 yükseldi.

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