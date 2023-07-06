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Temmuz maaş zamlarıyla birlikte 2023 bekçi maaşları gündemdeki yerini aldı. TÜİK Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı da netlik kazanmış oldu. Bu kapsamda bekçi olarak görev yapanlar, en düşük memur maaşıyla bekçi maaşlarına ne kadar zam yapılacağını araştırılmaya başlandı. Peki, "En düşük bekçi maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" İşte 2023 bekçi maaşları...