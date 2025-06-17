2025 ALES/2 sınav tarihi ne zaman, saat kaçta? ALES sınava giriş belgesi açıklandı mı?

Bu yıl ALES, toplamda üç oturum şeklinde gerçekleşecek. İlk oturumun tamamlanmasının ardından gözler ikinci sınava çevrildi. 13-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında başvuruları alınan ALES/2 için heyecan artarken, adaylar sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, ALES/2 ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM tarafından paylaşılan sınav takvimine göre belirlenen o tarih…