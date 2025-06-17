2025 ALES/2 sınav tarihi ne zaman, saat kaçta? ALES sınava giriş belgesi açıklandı mı?
2025 yılının ikinci ALES oturumu için geri sayım başladı. Sınav günü yaklaştıkça adayların gündeminde sınav yerleri ve giriş belgeleri öne çıkıyor. Sınava katılım sağlacak kişiler, ALES/2 sınav giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığını merak ederken, sınavın tam tarihi ve saati de araştırılıyor. Peki, 2025 ALES/2 ne zaman yapılacak, sınav saat kaçta başlayacak?
Bu yıl ALES, toplamda üç oturum şeklinde gerçekleşecek. İlk oturumun tamamlanmasının ardından gözler ikinci sınava çevrildi. 13-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında başvuruları alınan ALES/2 için heyecan artarken, adaylar sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, ALES/2 ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM tarafından paylaşılan sınav takvimine göre belirlenen o tarih…
ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?
ALES/2 sınavı 6 Temmuz 2025 Pazar günü saat 10:15'te uygulanacak.
ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?
ALES sınav giriş yerlerine dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Konuya ilişkin duyuru paylaşıldığında haberimizde yer verilecektir.