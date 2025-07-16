Temmuz ayı itibarıyla temettü dağıtımları yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler, yılın bu döneminde kar paylarını pay sahipleriyle buluşturmaya başladı. Şu ana kadar birçok firma temettü ödeme kararını açıklarken, bazı şirketler de ödemelerini gerçekleştirdi. Peki, Temmuz 2025’te hangi firmalar temettü veriyor, ödeme tarihleri ne zaman? İşte yatırımcıların merakla beklediği 2025 Temmuz temettü takvimi ve detayları…