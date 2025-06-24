Yatırımcılar tarafından takip edilen temettü takviminin Temmuz ayı yayınlandı. Takvime göre; Temmuz süresince 21 firma farklı tutarlarda olmak üzere hisse başına ödeme yapacak. İşte, yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilen 2025 Temmuz temettü takvimi ve tüm detaylar...