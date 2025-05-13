Yaş çay alım fiyatı belli oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılında 19 lira olan yaş çay bedelini yüzde 33.89 oranında artırarak 25.44 liraya yükseltti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2024 yılında yaş çay rekoltesi 1 milyon 430 bin ton olarak gerçekleşmiştir. ÇAYKUR 2024 yılında 49 yaş çay fabrikasında 783 bin ton yaş çay almış olup, bu yıl da ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflemektedir. 2024 yılında 19 TL olan yaş çay bedeli 2025 yılı için 25,44 TL olarak belirlenmiştir.

Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz."