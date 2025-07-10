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        Haberler Bilgi Gündem 2025-YDS-İngilizce sonuç tarihi belli oldu mu? 2025-YDS-İngilizce sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM tarih verdi mi?

        2025-YDS/İngilizce sonuç tarihi belli oldu mu? 2025-YDS/İngilizce sonuçları ne zaman açıklanacak?

        5 Temmuz Cumartesi günü binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilen 2025-YDS/İngilizce sınavının sonuç tarihi için gözler ÖSYM'ye döndü. 80 çoktan seçmeli sorunun sorulduğu sınavı atlatan adaylar ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamaları takip ediyor. Peki, 2025-YDS/İngilizce sonuç tarihi belli oldu mu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 15:03 Güncelleme: 10.07.2025 - 15:03
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        ÖSYM tarafın yapılan 2025-YDS/İngilizce sınavı 5 Temmuz Cumartesi günü 81 ilde gerçekleşti. Sınava giren 70 bine yakın aday heyecanla sınav sonuçlarını bekliyor. Öte yandan, 15 Temmuz'a kadar yayımlanan soru kitapçığı ve cevap anahtarı adaylara cevaplarını kontrol etme imkânı sağlıyor. Peki, 2025-YDS/İngilizce sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

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        ÖSYM 2025-YDS/İNGİLİZCE TEMEL SORU KİTAPÇIĞI YAYINLANDI

        YDS'ye giren adaylar için soru kitapçığı ve cevap anahtarı 5 Temmuz 2025 tarihinde saat 15.10'dan itibaren ÖSYM üzerinden erişime açıldı. Adaylar, 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle kitapçığa erişebilecek. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 15 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

        ÖSYM 2025-YDS/İNGİLİZCE TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2025-YDS/İNGİLİZCE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Ancak ÖSYM sonuçların ne zaman açıklanacağını bildirmedi. 2025 sınav takviminde YDS sonuç tarihi bilgisi yer almıyor.

        4

        2025-YDS/İNGİLİZCE SINAV PUANI KAÇ YIL SÜREYLE GEÇERLİ?

        YDS kılavuzunda yer alan bilgiye göre; YDS sınav puanı 5 yıl süreyle geçerli sayılıyor.

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