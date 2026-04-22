2026 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
İslam âleminin mukaddes zamanlarından biri olan Kurban Bayramı, bu yıl da hem dini vecibelerini yerine getirmek hem de uzun bir tatil yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Peki 2026 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Detaylar haberimizde.
Milyonlarca vatandaş, hem ibadetlerini yerine getirmek hem de tatil planı yapmak için Kurban Bayramı haberlerini yakından takip ediyor. Uzun bir tatil planlayanlar ise bayram tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı konusunda resmi makamlardan gelecek açıklamaları bekliyor.
2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?
Kurban Bayramı Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 – Salı (Yarım gün)
Kurban Bayramı 1. Günü: 27 Mayıs 2026 – Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Günü: 28 Mayıs 2026 – Perşembe
Kurban Bayramı 3. Günü: 29 Mayıs 2026 – Cuma
Kurban Bayramı 4. Günü: 30 Mayıs 2026 – Cumartesi
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?
Vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında, Kurban Bayramı tatilinin önceki hafta sonuyla birleştirilerek 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı geliyor. 2026 takvimine göre arefe gününün salı gününe denk gelmesi, bu ihtimali zayıflatan unsurlar arasında değerlendiriliyor.
Ancak 25 Mayıs Pazartesi ile 26 Mayıs Salı sabahının idari izin kapsamına alınması durumunda tatil süreci 22 Mayıs Cuma akşamı başlayıp 31 Mayıs Pazar gününe kadar uzayabilir. Böylece kamu çalışanları için kesintisiz 9 günlük bir tatil imkânı oluşabilir.