        Haberler Bilgi Gündem 2026 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

        2026 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

        İslam âleminin mukaddes zamanlarından biri olan Kurban Bayramı, bu yıl da hem dini vecibelerini yerine getirmek hem de uzun bir tatil yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Peki 2026 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Detaylar haberimizde.

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 10:59 Güncelleme:
        Milyonlarca vatandaş, hem ibadetlerini yerine getirmek hem de tatil planı yapmak için Kurban Bayramı haberlerini yakından takip ediyor. Uzun bir tatil planlayanlar ise bayram tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı konusunda resmi makamlardan gelecek açıklamaları bekliyor. Peki 2026 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Detaylar haberimizde.

        2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

        Kurban Bayramı Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 – Salı (Yarım gün)

        Kurban Bayramı 1. Günü: 27 Mayıs 2026 – Çarşamba

        Kurban Bayramı 2. Günü: 28 Mayıs 2026 – Perşembe

        Kurban Bayramı 3. Günü: 29 Mayıs 2026 – Cuma

        Kurban Bayramı 4. Günü: 30 Mayıs 2026 – Cumartesi

        KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

        Vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında, Kurban Bayramı tatilinin önceki hafta sonuyla birleştirilerek 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı geliyor. 2026 takvimine göre arefe gününün salı gününe denk gelmesi, bu ihtimali zayıflatan unsurlar arasında değerlendiriliyor.

        Ancak 25 Mayıs Pazartesi ile 26 Mayıs Salı sabahının idari izin kapsamına alınması durumunda tatil süreci 22 Mayıs Cuma akşamı başlayıp 31 Mayıs Pazar gününe kadar uzayabilir. Böylece kamu çalışanları için kesintisiz 9 günlük bir tatil imkânı oluşabilir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kontrolden çıkan kepçe araçları biçti

        İstanbul Silivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kepçe, park alanında iki aracı yaklaşık 60 metre sürükledi. Bir kadının kepçenin altında kalmaktan son anda kurtulduğu ve kepçenin araçlara çarptığı anlar kameraya yansıdı.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        Lübnan'ın İsrail saldırganlığı karşısında zor seçenekleri
        Lübnan'ın İsrail saldırganlığı karşısında zor seçenekleri
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        Kaza kırıma uğrayan helikopterde inceleme sürüyor
        Kaza kırıma uğrayan helikopterde inceleme sürüyor
        Müzeden çalınmıştı! Altın miğfer görücüye çıktı
        Müzeden çalınmıştı! Altın miğfer görücüye çıktı
        Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi tutuklandı
        Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi tutuklandı
        Gözler Merkez Bankası’nda
        Gözler Merkez Bankası’nda
        Kapak kızları
        Kapak kızları
        Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi
        Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Bir kasaba ‘olmayan’ katilden kaçtı!
        Bir kasaba ‘olmayan’ katilden kaçtı!
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        Çocuğa cinsel istismardan kaydı vardı! Bu sapığı bırakmayın!
        Çocuğa cinsel istismardan kaydı vardı! Bu sapığı bırakmayın!
        'Gırgıriye Müzikali'nde ortalık karıştı
        'Gırgıriye Müzikali'nde ortalık karıştı
        Tedesco'dan penaltı ve derbi sözleri!
        Tedesco'dan penaltı ve derbi sözleri!
        "Şarkımız 19 Mayıs'ta çıkacak"
        "Şarkımız 19 Mayıs'ta çıkacak"