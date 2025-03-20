21 Mart ekinoksu özellikleri ve etkileri: 21 Mart'ta ne oluyor?
21 Mart ekinoksu, doğanın dengesini yeniden kurduğu özel günlerden biri olarak dikkat çekiyor. Gece ve gündüz süresinin eşitlendiği bu dönüm noktası, Kuzey Yarım Küre'de ilkbaharın, Güney Yarım Küre'de ise sonbaharın başlangıcını müjdeliyor. Baharın habercisi olan 21 Mart, doğanın uyanışıyla birlikte sıcaklıkların artmaya başladığı, bitkilerin canlandığı ve günlerin uzadığı bir dönemi işaret ediyor. Yılda iki kez gerçekleşen ekinoks, gökyüzündeki bu kusursuz dengeyle her yıl aynı tarihte yaşanıyor. Peki, 21 Mart ekinoksunda doğa ve günlük yaşam nasıl etkileniyor? İşte ekinoksun önemli özellikleri...
Dünya, yıllık döngüsünün önemli dönemeçlerinden birine ulaşıyor. Bu özel tarihte, Güneş ışınları ekvatora dik açıyla düşerken, gece ve gündüz süresi eşitleniyor. Baharın resmi başlangıcı olarak kabul edilen ekinoks, Kuzey Yarım Küre'de sıcaklıkların artacağı, doğanın yeniden canlanacağı günlerin habercisi. Güney Yarım Küre’de ise tam tersi bir süreç başlıyor ve sonbaharın serin esintileri kendini hissettiriyor. Peki, 21 Mart ekinoksu doğaya ve insan hayatına nasıl yansıyor? İşte detaylar...
21 MART EN UZUN GECE Mİ, GÜNDÜZ MÜ?
21 Mart'tan itibaren Güney Yarım Küre’de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlarken, Kuzey Yarım Küre’de ise gündüzler, geceden uzun olmaya başlar.
21 MART İLKBAHAR EKİNOKSU NEDİR?
21 Mart İlkbahar Ekinoksu'nda güneş ışınları ekvatora dik açı (90 derece) ile gelmektedir. Bu olayla birlikte gece ve gündüz birbirine eşitlenmekte, hem kuzey hem de güney kutbu aynı anda gündoğumu hattına girmektedir.
Böylece gün ışığı, her iki yarımküre arasında eşit olarak paylaşılmaktadır. 21 Mart İlkbahar Ekinoksu ile birlikte Güney Yarım Küre'de geceler gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise gündüzler gecelerden uzun olmaya başlar. Böylece gün ışığı, her iki yarımküre arasında eşit olarak paylaşılmaktadır.
21 MART İLKBAHAR EKİNOKSU'NDA NELER OLUYOR?
Güneş ışınları Ekvator'a dik gelir.
Güneş ışınları her iki yarıküreye aynı açılarla gelir.
Dünya'daki durgun sularda gel-git genliği artar.
21 Mart tarihinden 23 Eylül tarihine kadar ışınlar Ekvator'un kuzeyindeki noktalara dik geldiğinden Kuzey Yarıküre'de gündüzler, Güney Yarımküre’den daha uzundur. 23 Eylül’den 21 Mart’a kadar ise Güney Yarıküre'deki gündüzler Kuzey Yarıküre'den daha uzundur.