Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 21 Mart ekinoksu özellikleri ve etkileri: 21 Mart'ta ne oluyor? 21 Mart en uzun gündüz mü, gece mi?

        21 Mart ekinoksu özellikleri ve etkileri: 21 Mart'ta ne oluyor?

        21 Mart ekinoksu, doğanın dengesini yeniden kurduğu özel günlerden biri olarak dikkat çekiyor. Gece ve gündüz süresinin eşitlendiği bu dönüm noktası, Kuzey Yarım Küre'de ilkbaharın, Güney Yarım Küre'de ise sonbaharın başlangıcını müjdeliyor. Baharın habercisi olan 21 Mart, doğanın uyanışıyla birlikte sıcaklıkların artmaya başladığı, bitkilerin canlandığı ve günlerin uzadığı bir dönemi işaret ediyor. Yılda iki kez gerçekleşen ekinoks, gökyüzündeki bu kusursuz dengeyle her yıl aynı tarihte yaşanıyor. Peki, 21 Mart ekinoksunda doğa ve günlük yaşam nasıl etkileniyor? İşte ekinoksun önemli özellikleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 19:23 Güncelleme: 20.03.2025 - 19:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Dünya, yıllık döngüsünün önemli dönemeçlerinden birine ulaşıyor. Bu özel tarihte, Güneş ışınları ekvatora dik açıyla düşerken, gece ve gündüz süresi eşitleniyor. Baharın resmi başlangıcı olarak kabul edilen ekinoks, Kuzey Yarım Küre'de sıcaklıkların artacağı, doğanın yeniden canlanacağı günlerin habercisi. Güney Yarım Küre’de ise tam tersi bir süreç başlıyor ve sonbaharın serin esintileri kendini hissettiriyor. Peki, 21 Mart ekinoksu doğaya ve insan hayatına nasıl yansıyor? İşte detaylar...

        2

        21 MART EN UZUN GECE Mİ, GÜNDÜZ MÜ?

        21 Mart'tan itibaren Güney Yarım Küre’de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlarken, Kuzey Yarım Küre’de ise gündüzler, geceden uzun olmaya başlar.

        3

        21 MART İLKBAHAR EKİNOKSU NEDİR?

        21 Mart İlkbahar Ekinoksu'nda güneş ışınları ekvatora dik açı (90 derece) ile gelmektedir. Bu olayla birlikte gece ve gündüz birbirine eşitlenmekte, hem kuzey hem de güney kutbu aynı anda gündoğumu hattına girmektedir.

        4

        Böylece gün ışığı, her iki yarımküre arasında eşit olarak paylaşılmaktadır. 21 Mart İlkbahar Ekinoksu ile birlikte Güney Yarım Küre'de geceler gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise gündüzler gecelerden uzun olmaya başlar. Böylece gün ışığı, her iki yarımküre arasında eşit olarak paylaşılmaktadır.

        5

        21 MART İLKBAHAR EKİNOKSU'NDA NELER OLUYOR?

        Güneş ışınları Ekvator'a dik gelir.

        Güneş ışınları her iki yarıküreye aynı açılarla gelir.

        Dünya'daki durgun sularda gel-git genliği artar.

        6

        21 Mart tarihinden 23 Eylül tarihine kadar ışınlar Ekvator'un kuzeyindeki noktalara dik geldiğinden Kuzey Yarıküre'de gündüzler, Güney Yarımküre’den daha uzundur. 23 Eylül’den 21 Mart’a kadar ise Güney Yarıküre'deki gündüzler Kuzey Yarıküre'den daha uzundur.

        7

        21 Mart Kuzey Kutup Noktası'nda, 23 Eylül ise Güney Kutup Noktası'nda 6 aylık gündüzün başlangıç tarihleridir. Güneş, ekinokslarda tam doğudan doğup tam batıdan batar.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli: Örgüt hemen karar almalı
        Bahçeli: Örgüt hemen karar almalı
        TCMB'den faiz kararı
        TCMB'den faiz kararı
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        VPN Kurtarıcı mı, tehdit mi?
        VPN Kurtarıcı mı, tehdit mi?
        20 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        20 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Bakan Fidan: Suriye içinde bütünlük sağlanacaktır
        Bakan Fidan: Suriye içinde bütünlük sağlanacaktır
        Yedi bölgede kariyer sezonu!
        Yedi bölgede kariyer sezonu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Talisca'da yoğun mesai!
        Talisca'da yoğun mesai!
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz