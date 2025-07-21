22 Temmuz'da ne olacak? Dünya'nın hızlanması bilim insanlarını şaşkına çevirdi! İnsanlık en hızlı günlerine hazırlanıyor...
Dünya kendi ekseninde her zamanki gibi dönüyor sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. 2025 yazında gezegenimiz beklenmedik bir hızlanma gösterecek. Bilim insanlarına göre bu hızlanma tarihte ilk kez negatif saniye eklenmesini gündeme getirebilir. Üstelik kritik iki tarih şimdiden belli: 22 Temmuz ve 5 Ağustos...
Milisaniyelerle ölçülen ama bilim için devasa anlamlar taşıyan bir hızlanma: Dünya 2025 yazında kendi rekorunu kırmaya hazırlanıyor. İki kritik gün, insanlık için zamanın yeniden tanımlandığı bir eşiğe işaret ediyor. Bilim dünyası alarmda, saatler ise şaşkın...
ZAMANIN NABZI DEĞİŞİYOR: DÜNYA HIZLANIYOR
İnsanlık zamanla yarışırken, Dünya bu yarışa kendi temposunu eklemeye başladı. 2025 yazında gezegenimiz, alışılmış ritminin dışına çıkarak tarihin en kısa günlerinden bazılarını yaşatmaya hazırlanıyor. Üstelik bu fark, yalnızca milisaniyelerle sınırlı değil; bilim dünyası için adeta bir kırılma noktası.
22 TEMMUZ VE 5 AĞUSTOS: TAKVİMLERİ İŞARETLEYİN
Astrofizikçi Graham Jones’un açıklamalarına göre 22 Temmuz ve 5 Ağustos tarihlerinde Dünya, kendi etrafındaki dönüşünü normalden yaklaşık 1.30 ila 1.51 milisaniye daha hızlı tamamlayabilir. Bu fark kulağa küçük gibi gelse de, atom saatlerinin titiz dünyasında bu kadarlık bir sapma bile sistemi altüst edebilir. Jones’a göre bu üç gün, zaman kavramına dair bildiklerimizi sorgulatacak kadar önemli.
HIZLANMANIN GİZEMİ
Dünya’nın neden hızlandığı henüz kesin olarak açıklanamasa da birkaç güçlü hipotez öne çıkıyor. Gezegenin çekirdeğinde yaşanan değişimler, atmosferdeki hareketlilik ve buzulların erimesi gibi doğal süreçler bu hızlanmayı tetikliyor olabilir.
Fakat uzmanlar, bu tür artışların daha önceki yüzyıllarda nadiren görüldüğünü ve bugünkü kadar düzenli tekrarlanmadığını belirtiyor. Kısacası, ortada çözülememiş büyük bir bilimsel gizem var.
TEKNOLOJİK SİSTEMLER ETKİLENEBİLİR
Zamanı ölçme biçimimizde küçük değişiklikler, GPS sistemlerinden finansal işlem hızlarına kadar birçok alanda büyük sonuçlar doğurabilir. Normalde "artı saniye" ile zaman uzatılırken, şimdi tarihte ilk kez "eksi saniye" konuşuluyor.