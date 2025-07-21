22 Temmuz'da ne olacak? Dünya'nın hızlanması bilim insanlarını şaşkına çevirdi! İnsanlık en hızlı günlerine hazırlanıyor...

Milisaniyelerle ölçülen ama bilim için devasa anlamlar taşıyan bir hızlanma: Dünya 2025 yazında kendi rekorunu kırmaya hazırlanıyor. İki kritik gün, insanlık için zamanın yeniden tanımlandığı bir eşiğe işaret ediyor. Bilim dünyası alarmda, saatler ise şaşkın...

ZAMANIN NABZI DEĞİŞİYOR: DÜNYA HIZLANIYOR

İnsanlık zamanla yarışırken, Dünya bu yarışa kendi temposunu eklemeye başladı. 2025 yazında gezegenimiz, alışılmış ritminin dışına çıkarak tarihin en kısa günlerinden bazılarını yaşatmaya hazırlanıyor. Üstelik bu fark, yalnızca milisaniyelerle sınırlı değil; bilim dünyası için adeta bir kırılma noktası.

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22 TEMMUZ VE 5 AĞUSTOS: TAKVİMLERİ İŞARETLEYİN

Astrofizikçi Graham Jones’un açıklamalarına göre 22 Temmuz ve 5 Ağustos tarihlerinde Dünya, kendi etrafındaki dönüşünü normalden yaklaşık 1.30 ila 1.51 milisaniye daha hızlı tamamlayabilir. Bu fark kulağa küçük gibi gelse de, atom saatlerinin titiz dünyasında bu kadarlık bir sapma bile sistemi altüst edebilir. Jones’a göre bu üç gün, zaman kavramına dair bildiklerimizi sorgulatacak kadar önemli.

HIZLANMANIN GİZEMİ

Dünya’nın neden hızlandığı henüz kesin olarak açıklanamasa da birkaç güçlü hipotez öne çıkıyor. Gezegenin çekirdeğinde yaşanan değişimler, atmosferdeki hareketlilik ve buzulların erimesi gibi doğal süreçler bu hızlanmayı tetikliyor olabilir.