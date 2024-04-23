23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz mi?
Resmi tatillerde Türkiye genelinde toplu taşıma ücretsiz bir şekilde hizmet veriyor. Milyonlarca vatandaş, 23 Nisan'ın da buna dahil olup olmadığını araştırıyor. Peki, bugün 23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, detaylar...
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün kutlanıyor. Bu kapsamda milyonlarca vatandaş, "Bugün toplu taşıma ücretsiz mi?" diye soruyor. İşte, merak edilen sorunun cevabı ve detaylar...
23 NİSAN'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene Salı gününe denk geliyor. Hafta içine denk gelen bayram resmi tatil takviminde yer alıyor.
23 Nisan'da toplu taşımalar yurt genelinde ücretsiz olacak.
2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı