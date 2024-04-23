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        Haberler Gündem 23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (bugün) toplu taşıma bedava mı?

        23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz mi?

        Resmi tatillerde Türkiye genelinde toplu taşıma ücretsiz bir şekilde hizmet veriyor. Milyonlarca vatandaş, 23 Nisan'ın da buna dahil olup olmadığını araştırıyor. Peki, bugün 23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 08:42 Güncelleme: 23.04.2024 - 08:45
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        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün kutlanıyor. Bu kapsamda milyonlarca vatandaş, "Bugün toplu taşıma ücretsiz mi?" diye soruyor. İşte, merak edilen sorunun cevabı ve detaylar...

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        23 NİSAN'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene Salı gününe denk geliyor. Hafta içine denk gelen bayram resmi tatil takviminde yer alıyor.

        23 Nisan'da toplu taşımalar yurt genelinde ücretsiz olacak.

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        2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ

        23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

        1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

        19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

        15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

        16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

        17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

        18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün

        19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

        15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

        30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

        29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

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