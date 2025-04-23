23 NİSAN MESAJLARI 2025

Dünyayı daha yaşanabilir kılmak için çocuklara kulak vermek yeterlidir.

Çocukların saf kalpleri ve hayalleriyle şekillenecek olan geleceğe umutla bakmak istiyorsak, onları sevgiyle büyütmeli ve bu anlamlı günü coşkuyla kutlamalıyız; 23 Nisan kutlu olsun.

Her biri birer yıldız gibi parlayan çocuklarımızın yüzlerinde gülücükler eksik olmasın, yüreklerindeki umut hiç sönmesin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.