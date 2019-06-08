Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısı bir kişinin Cankurtaran sahilinde yüzdüğü bilgisini aldı.
ZANLI GÖZ TAKİBİNE ALINDI
Hemen harekete geçen sivil polis ekipleri, Cankurtaran sahilde yüzen zanlıyı göz takibine aldı. Bir süre yüzdükten sonra yorularak karaya çıkan zanlı gözaltına alındı.
'BEN ARADIĞINIZ KİŞİ DEĞİLİM' DEDİ
Gözaltına alınan Yılmaz Baş, cebinden Yılmaz Çevik sahte kimliğini polise göstererek onları atlatmaya çalıştı. Ancak polisin ısrarlı sorgusu sonrasında, Yılmaz Baş suçunu itiraf etti.
23 YIL BOYUNCA KAÇMAYI BAŞARMIŞ
Yılmaz Baş’ın 1996 yılında Ordu’da annesi Emine Baş ile yengesi Saadet Kaya’yı öldürdükten sonra kayıplara karıştığı belirlendi. 23 yıl boyunca tüm polis birimlerini atlatmayı başaran Yılmaz Baş sonunda yakayı eleverdi.
ANNE KATİLİ ZANLI TUTUKLANDI
Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘akrabayı öldürme’ suçundan aranması bulunan Yılmaz Baş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
YORUMLAR