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Son dakika: 3. havalimanı ulaşım hatları ve ücretleri belli oldu

Son dakika haberi... İlk etabı 29 Ekim'de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı'na 150 otobüsle 18 hat üzerinden sefer yapılacak. En pahalı ve en uzak hat 30 TL ile Pendik, en çok aracın sefer yapacağı hat ise 18 TL ücretin alınacağı Yenikapı-Sirkeci hattı olacak.Diğer hatlar ise Beylikdüzü Tüyap, Otogar, Bakırköy,Beşiktaş, Alibeyköy Cep Otogarı,Kadıköy, Hacıosman, Tepeüstü, Arnavutköy, Kemerburgaz, Sarıyer, Başakşehir, Bahçeşehir,Mahmutbey Metro, Halkalı ve Mecidiyeköy hatları olacak.Her 10 dakikada bir kalkış yapacak otobüs hatları da yer alacak

02.09.2018 - 09:50 | Güncelleme: DHA

Açılışı için artık geri sayımın başladığı dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk etabı 29 Ekim'de faaliyete girecek. Açıldığında ilk etapta 660 ticari taksi ve 38 İETT otobüsünün yolcu taşıyacağı havalimanında bagajlı lüks taşımacılık hizmeti de verecek otobüsler de ulaşım ağına dahil olacak.

DHA'da yer alan habere göre; İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 4 Eylül tarihinde yapacağı ihaleyi kazanacak olan işletme, 10 yıl süreyle İstanbul'da oluşturulacak 18 hat üzerinde 150 otobüsle İstanbul Yeni Havalimanı arasında taşımacılık yapacak.İstanbul'un birçok noktasından İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaşılabilecek. Metro bağlantılarına da otobüs seferleri konuluyor.

 

EN PAHALI VE EN UZAK HAT PENDİK İLÇESİNDEN OLACAK

Bagajlı lüks taşımacılık yapacak olan günde 75 bin yolcu taşıması beklenen otobüs hatlarından uzaklığına göre şartname gereği 12 ile 30 TL arasında ücret alınacak.İşletmeci 6 yaşına kadar olan çocuklardan ise ücret alamayacak. En çok aracın konulacağı yer ise 50 kilometrelik Yenikapı-Sirkeci hattı olacak. 11 dakikada bir aracın hareket edeceği hatta 23 araç hizmet verecek.Bu hattın ücreti ise 18 TL olacak. En pahalı ve en uzak hat ise Pendik ilçesinden olacak. Bu hatta ise 5 araçla sefer düzenlenecek. 93 kilometrelik Pendik hattının ücreti ise 30 TL olacak.
Otobüs hatlarının detayları ise şöyle;

Hat adı-Mesafe(tek yön)-Sefer sıklığı-Yolculuk ücreti-Araç sayısı

1.Beylikdüzü Tüyap-52 km-15 dakika-21 TL-15 araç
2.Otogar-38 km-15 dakika-16 TL-12 araç
3.Bakırköy-44 km-10 dakika-18 TL-19 araç
4.Yenikapı-Sirkeci-50 km-11 dakika-18 TL-23 araç
5.Beşiktaş-43 km-20 dakika-18 TL-13 araç
6.Alibeyköy Cep Otogarı-31 km-30 dakika-16 TL-5 araç
7.Kadıköy-64 km-20 dakika-25 TL-11 araç
8.Pendik-93 km-45 dakika-30 TL-5 araç
9.Hacıosman-40 km-30 dakika-16 TL-4 araç
10.Tepeüstü-91 km-30 dakika-25 TL-7 araç
11.Arnavutköy-22 km-40 dakika-12 TL-3 araç
12.Kemerburgaz-21 km-40 dakika-12 TL-3 araç
13.Sarıyer-40 km-30 dakika-16 TL-5 araç
14.Başakşehir-27 km-30 dakika-14 TL-4 araç
15.Bahçeşehir-40 km-40 dakika-16 TL-4 araç
16.Mahmutbey Metro-36 km-45 dakika-15 TL-3 araç
17.Halkalı-40 km-50 dakika-16 TL-4 araç
18.Mecidiyeköy-37 km-15 dakika-16 TL-10 araç

 

100 ADETİ EN AZ 46 KOLTUKLU OLACAK

İhaleyi kazanacak olan işletme araçları 25 Ekim'de hazır hale getirecek ve havalimanının açılışının yapılacağı 29 Ekim'de hizmet vermeye başlayacak. Bagajlı lüks taşımacılık yapacak olan otobüslerin 100 adeti solo tip ve en az 46 koltuklu, en fazla 50 adeti en az 35 koltuk kapasiteli olacak.Araçlar İstanbul çalışma şartlarında hizmet verecek.İlk defa sisteme katılırken, araçlar yeni üretilmiş veya trafiğe çıkış tarihi 3 yılı geçmemiş Euro 6 egzoz emisyona sahip araçlar olacak.Sözleşme süresince 5 yaşından büyük araçlarla çalışılmayacak.

KAMERA KAYIT CİHAZI DA OLACAK

Araçlarda kameralar da yer alacak. Şoförün rahatça ulaşabileceği bir yerde çek-bas özellikli acil durum butonu bulunacak ve bu butona basıldığında alarm ve anlık kamera görüntüsü Kontrol Merkezi'ne gönderilecek.Şöfor üstü kameralarda ses kayıt özelliği olacak.Araçlara bütün kameraların görüntülerinin kaydedilmesi için kamera kayıt cihazı da konulacak. En az 30 gün kayıt yapabilecek.Araçlarda ücret toplama sistemi olacak.Her yolcu koltuğunda multimedia(MP3-Tv-Video) özelliklerine sahip dokunmatik özellikli LCD ekran olacak.

 

İHALEYİ ALAN NASIL ÖDEME YAPACAK

Toplu taşıma yapmak üzere hat kiralama işi ihalesinde tahmin edilen bedel KDV dahil 468 milyon TL olurken ihaleyi alacak firmanın nasıl ödeme yapacağı da ortaya çıktı.Buna göre sözleşme bedelinin tam elektronik bilet karşılığının yüzde 20'lik kısmının parasal tutarı sözleşme imzalandığı tarihi takip eden aydan başlamak üzere 5 aya eşit şekilde bölünerek ödenecek.Yüzde 80'lik kısmı da 120 aya eşit şekilde bölünerek ödenecek.

 

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Yorumlar 9
  • Misafir 3 dakika önce
    dunyanin en buyugu ?
  • Misafir 3 dakika önce
    hayırlı olsun
  • Misafir 8 dakika önce
    Özel halk otobüsleri çalışmasın o hatta. İETT otobüsleri calissin. Özel halk otobüsleri yavaş gider durak harici yolcu alir gereksiz beklme yapar klima acmaz.
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