3.4 milyar Euro buhar oldu

Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen Avrupa ligleri yeni normalle yeniden start aldı. Ancak futbola verilen ara kulüplerin kadro değerlerine büyük darbe vurdu, oyuncuların fiyatları düştü. KPMG Football Benchmark ekibi, Avrupa'nın en değerli 32 takımının kadro değer kayıplarını araştırdı. 32 takımın toplam kadro değeri 3 milyar 431 milyon euro (yaklaşık 26.5 milyar TL) azaldı. En büyük değer kaybını Fransa Ligue 1 kulüpleri yaşadı. Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından şampiyon ilan edilen Paris Saint-Germain'in kadro değeri 934 milyon eurodan 696 milyon euroya (yüzde 25.4) düştü.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'IN KAYBU YÜZDE 20'DEN FAZLA

Yüzde olarak en büyük değer kaybını (yüzde 27.5) ise O.Lyon yaşadı. Fransız ekibinin Covid-19 öncesi 404 milyon euro olan kadro değeri 293 milyon euroya geriledi. Şubat 2020'de Avrupa'nın en değeri 32 takımı arasında kadro değeri 100 milyon euronun altındaki iki kulüp olan Galatasaray ve Beşiktaş'ın da oyuncuların fiyatlarında büyük düşüş yaşandı. Galatasaray'ın Şubat 2020'de 96 milyon euro olan kadro değeri yüzde 23.3 düşerek 73 milyon euroya geriledi. Beşiktaş'ın ise 80 milyon euroluk kadrosu yüzde 20.2 düştü ve 64 milyon euro oldu.

İşte koronavirüs pandemisi nedeniyle kadro değeri en çok düşen 10 kulüp: