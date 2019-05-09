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400 milyon liralık 'sera kredisi' kullandırdı

Ziraat Bankası'nın seralardaki tarımsal üretimin geliştirilmesi hedefiyle Şubat ayında sunduğu 'seracılık kredi paketi'nde, bugüne kadar 400 milyon liralık kredi kullandırıldığı açıklandı. Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf, söz konusu paketten yararlanmak amacıyla yapılan kredi başvurularının 1 milyar TL'ye yaklaştığını belirtti

ziraat bankası

Ziraat Bankası, seralardaki tarımsal üretimin geliştirilerek arttırılması, seracılık faaliyetlerinin özellikle jeotermal enerji kaynaklarının bulunduğu bölgelerde de yaygınlaştırılması, örtüaltı tarımında kapasite kullanımının, üretimde verimliliğin ve sürdürülebilirliğin arttırılması hedefiyle üreticilere ve yatırımcılara 3 aydır sunduğu 'seracılık kredi paketi' hakkında istatistikler paylaştı. 

Konuyla ilgili olarak bilgi veren Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf, geçtiğimiz Şubat ayında sunulan seracılık kredi paketinden yararlanmak amacıyla yapılan kredi başvurularının 1 milyar TL'ye yaklaştığını ifade etti.

Seracılık konusundaki yatırım kredilerinin ağırlıklı olarak yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde yoğunluk kazandığını sözlerine ekleyen Pişmaf, "Henüz asıl yatırım döneminin başında olmamıza rağmen, seracılık kredi paketi kapsamında, üç ay gibi kısa bir sürede 400 milyon TL’ye yakın kredi kullandırdık. Bu rakam önceki üç yılın aynı dönemdeki ortalamalarına göre yaklaşık yüzde 110 oranında artışı ifade ediyor. Analizleri devam eden kredi talepleri ile birlikte yıl sonuna kadar 1 milyar TL’yi aşmayı hedefliyoruz" dedi.

'65 İLDEN TALEP GELDİ'

Seracılık kredi paketinin amaçlarından bir tanesinin de seracılığı ülke sathına yaymak olduğunu hatırlatan Ferhat Pişmaf, "Ülkemizde örtüaltı tarımı denildiğinde ilk akla gelen yerler Antalya, Adana, Mersin ve Muğla gibi illerimiz olmaktadır. Biz kredi paketini sunarken, hedeflerimizden bir tanesinin de seracılığı teknik ve ekonomik olarak yapılabileceği tüm bölgelerimize yaygınlaştırmak olarak belirtmiştik. Bugün Antalya, Mersin, Adana gibi klasik olarak seracılığın yoğun olduğu yerlerde kredi kullandırdığımız gibi, Afyonkarahisar, Burdur, Aydın, Konya, Yalova, Kayseri, Yozgat, Balıkesir, Eskişehir gibi illerimizin ağırlıklı olduğu 65 ilimizden kredi talebi almış bulunuyoruz" diye konuştu.

Seracılık kredi paketi kapsamında bugüne kadar kredi talep edilen yatırımların hayata geçirilmesi ile birlikte, örtüaltı üretimine başta domateste yaklaşık yüzde 2 ve muzda yaklaşık yüzde 4 olmak üzere, diğer ürünlerin üretim miktarlarına da önemli katkı sağlanacağını ifade eden Pişmaf, "Bugün bazı illerimizde küçük ölçeklerde de olsa başlayan seracılık faaliyetleri seracılığın yaygınlaşması için önemli adımlardır. İklim değişikliklerinin tarımsal üretime olan etkilerinin azaltılması, tarımsal ürünlerde arz talep ve fiyat dengesinin sağlanması, ürünlerin üreticiden tüketiciye daha kolay ve düşük maliyetle ulaştırılması açısından seracılığın teknik ve ekonomik olarak yapılabileceği tüm bölgelere yaygınlaştırılmasını stratejik bir alan olarak görüyoruz" ifadesini kullandı. 

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