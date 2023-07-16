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Son günlerde hava sıcaklığının artması nedeniyle insanlar, en yakınlarındaki su kaynaklarında yüzerek serinlemeye çalışıyor.Kolluk kuvvetleri, belediyeler ve ilgili kurumlar, boğulma vakalarının önlenmesi ve yeni acıların yaşanmaması için ülke genelinde hem bilgilendirme çalışmaları yürütüyor hem de riskli alanlarda önlemleri artırıyor.

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Gösterilen çabaya rağmen deniz, göl, gölet ve sulama kanallarında boğulma vakaları yaşanıyor. AA'da yer alan haberlere göre, ülke genelinde 1 Haziran-15 Temmuz döneminde 82 kişi, yüzerken ya da meydana gelen kazalar nedeniyle su kaynaklarına düşerek boğuldu.