Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Covid -19 salgını devam ederken mevcut aşılar ile koruyuculuğu sağlamak giderek artan bir önem taşıyor. Aşı ile korunulabilir hastalıklar arasında en fazla ölüme, zatürre (pnömokok) hastalıklarının neden olduğu belirtiliyor. Yetişkinlerde zatüreden (pnömokok hastalıklarında) dünyada yılda 1 milyon 600 bin, tüm yaş gruplarında ise 2.1 milyon kişi ölüyor. Trafik kazalarında her yıl 1 milyon 200 bin kişinin ölmekte olduğu düşünüldüğünde her yıl 2.1 milyon kişinin ‘önlenebilir’ bir hastalık olan zatürre nedeniyle yaşamını kaybetmesi anlaşılır olmaktan çok uzak.

ZATÜRRE KRONİK AKCİĞER HASTALIĞI OLANLARDA 10 KAT FAZLA

Zatürre kronik akciğer hastalığı olanlarda 10 kat fazla görülüyor. Bu nedenle, sonbahar mevsimine girmeye hazırlandığımız bugünlerde zatürre ve grip aşısı yaptırmak olası Covid-19 hastalığından dolayı oluşacak akciğer hastalık risklerini en aza indirgeyerek koruyuculuğu her zamankinden daha önemli hale getiriyor. Türkiye’de zatürre aşısı olma oranı yüzde 0.1 iken bu aşının yaklaşık bir yıldır bulunmayışı ile zaten sıfıra yakın olan oran tamamen “sıfırlanmış” oluyor.

65 YAŞ ÜSTÜNE VE RİSK GRUBUNDAKİLERE AŞI YOK

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Bilim Kurulu Başkanı ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Akpınar, zatürre aşısının bulunmamasıyla ilgili soruna dikkat çekerek; “ ‘Genişletilmiş Bağışıklama Programı’ kapsamında 65 yaş üstü kişilere ve risk grubundaki hastalara ‘Konjuge pnömokok aşısı’ (KPA13) ve ‘polisakkarit pnömokok (PPA23) aşıları’ ardışık olarak yapılmaktadır. KPA13 aşısı kısa süreli koruma sağlamakta ve akabinde yapılan PPA23 ile koruma süresi 10 yılı bulmaktadır. KPA13 aşısı çocuklara uygulanan aşı ile aynı olduğu için Aile Sağlığı Merkezlerinde ücretsiz olarak gerçekleştirilse de ülkemizde PPA23 aşısı bulunamadığı için 65 yaş üstü kişileri ve risk grubundaki hastaları zatürreden koruyan aşı yaptırılamamaktadır. Bir yıldır ben de anneme bu aşıyı bulamıyorum. Oysa aşılama, bulaşıcı hastalıkların azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılmasında toplumlar tarafından en yaygın kabul gören, en etkin ve en ekonomik girişimdir” diyor.

ZATÜRRE AŞISI OLMASI GEREKEN RİSK GRUPLARI

*65 yaş ve üzeri kişiler

*Şeker hastaları

*Kronik akciğer hastalığı olanlar

*Astımı olanlar

*Sigara içenler

*Kronik kalp hastalığı olanlar

*Kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlar

*Bağışıklık Sistemini zayıflatan hastalıkları bulunanlar (Kanser, AIDS, bağışıklık sistemi zayıflatan ilaç alımı vb.)