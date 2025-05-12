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        8 yaşındaki çocuğu sürükledi!

        Adana'da elektrikli triportörlü 3 kişi, sokakta yürüyen 8 yaşındaki H.İ.D.'yi, üzerindeki Galatasaray formasından tutup 2 metre sürükledi. Bu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 01:06 Güncelleme: 12.05.2025 - 01:30
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        8 yaşındaki çocuğu sürükledi!
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        DHA'nın haberine göre; olay, gündüz saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dedekorkut Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen H.İ.D.'nin yanına elektrikli triportör ile yaklaşan 3 kişi, çocuğu üzerindeki Galatasaray formasından tutup, 2 metre sürükledikten sonra hızla uzaklaştı.

        Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ailenin şikayeti üzerine polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Tunç Holding Başkanı Dinçer Azaphan, Adana’da saldırıya uğrayan Galatasaraylı küçük çocuğu şampiyonluk maçına davet edip imzalı forma sözü verdi.

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