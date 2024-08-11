800 metrede Kenyalı Emmanuel Wanyonyi altın madalya kazandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler 800 metrede Kenyalı Emmanuel Wanyonyi, altın madalya kazandı.
Giriş: 11.08.2024 - 01:53 Güncelleme: 11.08.2024 - 01:53
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm erkekler 800 metre finali yapıldı.
Kenyalı Emmanuel Wanyonyi 1.41.19'la altın, Kanadalı Marco Arop 1.41.20'lik derecesiyle gümüş, Cezayirli Djamel Sedjati 1.41.50'lik derecesiyle bronz madalyası aldı.
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