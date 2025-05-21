ABD'de "gönüllü sınır dışı" programı başladı

ABD hükümeti, gönüllü geri dönüş programının ilk aşamasında 68 göçmeni Honduras ve Kolombiya'ya geri gönderdi.

ABD'de yasa dışı yollarla bulunan göçmenlerden 68'i, hükümetin gönüllü geri dönüş programı kapsamında Honduras ve Kolombiya'ya yollandı.

Gönüllü olarak ülkeyi terk eden kişilere, 1000 dolar yüklü bir banka kartı verilmesinin yanı sıra ABD'ye yasal yollardan giriş başvurusu yapma hakkı da teklif ediliyor.

Program kapsamında, aralarında 19 çocuğun da bulunduğu 38 Honduraslı, ülkenin kuzeyindeki San Pedro Sula kentine ulaştı.

Gönüllü olarak ülkeyi terk eden Kevin Antonio Posadas, Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'dan olduğunu belirterek, 3 yıldır Houston'da yaşadığını ancak (ABD Başkanı Donald) Trump yönetiminin teklifi açıklamasının ardından Honduras'a dönmeyi düşünmeye başladığını söyledi.

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Ailesini görmek istediğini belirten Posadas, sürecin kolay geçtiğini ve üç gün içinde sonuçlandığını ifade ederek, "Gitme niyetiniz varsa uçuş masrafından tasarruf ediyorsunuz." dedi.

Posadas, sınır dışı edilme endişesi duymadığını, bir süredir dönmeyi düşündüğünü ve ABD'ye geçmek için yasal başvuru hakkını değerlendireceğini ifade etti.