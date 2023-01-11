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HABERTURK.COM

ABD Federal Havacılık İdaresi'nde (FAA) sabah saatlerinde bilgisayar sistemlerinin devre dışı kalması sonucu ülkenin çeşitli bölgelerinde yüzlerce uçuşun aksadığı bildirilmişti.

FlightAware izleme sitesine göre, ABD'de sabah saatlerinde yaklaşık 760 uçuşta gecikme yaşandı.

ABD Federal Havacılık İdaresi ise Twitter'dan konuya dair yaptığı paylaşımda, hava görevleri sistemine ilişkin hatanın giderilmeye çalışıldığını açıklamıştı.

Son açıklamada ise bir sonraki karara kadar ABD'deki tüm iç hat uçuşlarının süresiz olarak durdurulduğu duyuruldu.

Kararla birlikte ABD'deki hava trafiği FlightRadar'da böyle görüntülendi.

FAA sonrasında güncelleme yaparak NOTAMS´ın bazı bölümlerinin devreye alındığını, Newark ile Atlanta havalimanlarından kalkışların başladığını duyurdu.

BEYAZ SARAY'DAN İLK AÇIKLAMA

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, "Başkan, Ulaştırma Bakanı tarafından bu sabah FAA sistem kesintisi hakkında bilgilendirildi. Bu noktada bir siber saldırı olduğuna dair bir kanıt yok" açıklamasını yaptı.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.