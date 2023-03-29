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ABD'den TikTok ve Meta'ya üç farklı dava

ABD'nin Arkansas eyaleti yönetimi, Çinli video paylaşım platformu TikTok ve Facebook'un sahibi Meta'yı, kullanıcılara yönelik 'aldatıcı yöntemler' kullandığı gerekçesiyle mahkemeye verdi. Söz konusu sosyal medya platformlarına üç farklı dava açıldığı belirtildi.

ABD'den TikTok ve Meta'ya üç farklı dava
HABERTURK.COM

ABD'de TikTok'a karşı davaların kapsamı giderek genişliyor. Uzun bir süredir birçok farklı konudan tartışmaların odak noktasında yer alan TikTok'a bir dava daha yolda.

ABD'nin Arkansas Valisi Sarah Huckabee Sanders ve Başsavcı Tim Griffin, düzenledikleri basın toplantısında, TikTok ve Facebook'un sahibi Meta'ya üç farklı dava açıldığını duyurdu.

"ÇOCUKLARI KÂR İÇİN SÖMÜRÜYORLAR"

Bloomberg'in bildirdiğine göre Sanders, "Büyük teknoloji şirketlerini, çocuklarımızda bağımlılık oluşturan platformları kullanmaya zorlamaktan ve onları uygunsuz içerik dünyasına maruz bırakmaktan sorumlu tutmalıyız" dedi.

Sosyal medya şirketlerinin, çocukları kâr için sömürdüğünü vurgulayan Sarah Sanders, "Yönetimim bu başarısız statükoya müsamaha göstermeyecek" diye konuştu.

Başsavcı Tim Griffin ise bu davaların içerikle ilgili değil şirketlerin kullanıcılara yönelik "aldatıcı yöntemler" kullanmasıyla ilgili olduğunu söyledi.

"BAĞIMLILIK YAPAN ALGORİTMALAR KULLANILIYOR"

Meta'nın kasıtlı olarak ergenlere bağımlılık yapan ve onların düşüncelerini şekillendiren algoritmalar kullandığını belirten Griffin, "Meta'nın, bu algoritmalar hakkında halka bilgi vermek yerine, kar ve büyüme peşinde olduğu için algoritmaların işleyiş şeklini halktan bilerek gizlediğini" kaydetti.

Griffin, TikTok ve Meta'nın, eyaletin ticaret uygulamaları yasasını ihlal etmekle suçlandığını aktardı.

Davalardan birinin, TikTok kullanan reşit olmayan çocukları, cinsellik, uyuşturucu veya alkol kullanımını tasvir eden içerikler dahil uygunsuz içeriklerden korumak için açıldığı ileri sürüldü.

Meta aleyhindeki davada ise şirketin Facebook üzerinden, çocukların platformda geçirdiği süreyi en üst düzeye çıkarmaya çalıştığı iddia edildi.

TİKTOK CEO'SU İFADE VERMİŞTİ

TikTok Üst Yöneticisi (CEO) Shou Zi Chew, Çin merkezli teknoloji şirketi ByteDance ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile ilişkisi, Amerikalıların verilerinin Çin'e aktarılması, platformun özellikle gençlerin zihinsel sağlığını olumsuz etkilemesi, zararlı içeriklerin engellenmesi ve siyasi içerikler gibi konularda ABD Kongresinde ifade vermişti.

Chew, TikTok'un ifade özgürlüğünü gözeten bir platform olduğunu ve bu tarz içeriklerin kaldırılmadığını savunmuştu.

AB VE ABD HÜKÜMETLERİ YASAKLADI

TikTok, güvenlik ve mahremiyet kaygıları, kullanıcı bilgilerine erişilebileceği ve Çin yanlısı görüşlerin yayılmasında kullanılabileceği endişesiyle ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya.

Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu, güvenlik endişeleri nedeniyle çalışanlarına TikTok yasağı getirirken ABD'de de Beyaz Saray, Savunma Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı dahil birçok devlet kurumu, Kongre'de Aralık 2022'de yapılan oylamayı beklemeden TikTok'u yasaklamıştı.

ABD Temsilciler Meclisi de 28 Aralık 2022'de üyeleri ve çalışanlarının kullandığı resmi cihazlara TikTok uygulamasının indirilmesine ve kullanımına yasak getirmişti.

İngiltere de 16 Mart'ta alınan kararla tüm kamu çalışanlarına ait cihazlarda TikTok'un yasaklanacağını duyurmuştu.

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