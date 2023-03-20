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Haberler Teknoloji Uygulama Kaç ülkede TikTok yasaklandı?
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Güvenlik endişeleri, TikTok yasaklarının yayılmasına sebep oluyor

ABD, Çin'in TikTok'a sahip olmasından endişe duyan tek ülke gibi görünse de, ByteDance'e ait uygulamayla ilgili endişeler hızla dünyaya yayıldı. Sadece birkaç ay içinde, yarım düzineden fazla ülke, hükümet cihazlarında TikTok'un tam veya kısmi yasaklarını kabul etti ve popüler uygulamaya Çin'deki ana şirketiyle bağlarını tamamen kesmek için daha da fazla baskı yaptı.

Kaç ülkede TikTok yasaklandı?

Dünya genelinde Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok’a olan tepki giderek genişliyor. ABD, Çin'in popüler kısa video uygulamasını casusluk yapmak ve bilgi çalmak için kullanabileceğinden endişe duyan tek ülke olarak kalmadı. Bilgi sızdırma, güvenlik endişeleri ve Çin ile ABD arasındaki gerilim derken TikTok’un yasaklandığı ülkeler arasına da her geçen gün yenileri katılmaya devam ediyor.

KAMUDA YASAKLAR TAYVAN İLE BAŞLAMIŞTI

Yeni yasaklar dizisi, Aralık ayında, Çin'in niyetleri hakkında her zaman tetikte olan Tayvan'ın, hükümet çalışanlarının uygulamayı resmi cihazlarda kullanmasını engellediği zaman başladı. Aynı ay, ABD Temsilciler Meclisi, üyeler ve çalışanlar tarafından kullanılan cihazlarda TikTok'u yasakladı.

Daha sonrasında ise yeni bir hamle daha geldi. ABD, Çinli sosyal medya platformu TikTok'un sahibi ByteDance'den hisselerini satmasını talep ederek aksi halde uygulamanın ülkede tamamen kullanımına yasak getirilebileceğini bildirdi.

TikTok Sözcüsü Brooke Oberwetter ise cevap olarak yaptığı açıklamada, "Eğer amaç ulusal güvenliği korumaksa elden çıkarmak sorunu çözmez. Uygulamanın sahibinin değişmesi, veri akışı veya erişimi üzerinde herhangi bir yeni kısıtlama getirmez" ifadelerini kullandı.

Bu yıl, hükümet salonlarındaki yasaklar, 27 ülkeden oluşan Avrupa Birliği'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu ile birlikte yaklaşık 32.000 çalışanının bunu kullanmasını engelleyerek tüm Avrupa'da ortaya çıkmaya da başladı.

Her zaman karşıt olan İngiltere, başlangıçta seçimi bireylere bıraktığını açıklasa da daha sonrasında fikrini değiştirdi ve TikTok'u onlar da yasakladı.

TÜRKİYE’DE DE KVKK’DAN CEZA GELMİŞTİ

Mart ayının başında ise Türkiye’de de TikTok ile ilgili bir gelişme yaşanmıştı. Dünya çapındaki güvenlik endişelerini doğrulayan bir gelişme yaşandı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, çocukların kişisel bilgilerinin görüntülenmesi ve izinsiz veri toplandığı gerekçesiyle TikTok'a 1 milyon 750 bin lira para cezası verdi

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