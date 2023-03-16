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Dünya çapında Çinli TikTok uygulamasına karşı yasaklama kararları giderek genişliyor. ABD'deki gelişmelerin ardından şimdi de TikTok yasaklama furyası İngiltere'ye sıçradı.

"RİSK OLUŞTURUYOR"

İngiltere Kabine Ofisi Bakanı Oliver Dowden yaptığı açıklamada, TikTok'un hükümet cihazlarında kullanımını yasaklanacağı belirterek, "Hassas verilerin belirli platformlarda nasıl kullanılabileceği konusunda bir risk vardı" şeklinde konuştu.

Dowden, milletvekillerine "Devlet cihazlarının yalnızca önceden onaylanmış bir listede bulunan üçüncü taraf uygulamalarına erişebileceği bir sisteme geçiyoruz. Hükümet telefonlarında TikTok'un yasaklanmasını hemen uygulamaya koyacağız" dedi.

Güvenlik Bakanı Tom Tugendhat'ın ise Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nden konuyu incelemesini istedi.

TikTok'tan konu ile ilgili yapılan açıklamalarda, kullanıcıların verilerini Çin hükümetine verildiğine dair iddialar şiddetle reddedildi.