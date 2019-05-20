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ABD'li milyarder bir sınıfın tamamının kredi borcunu üstlendi

HABERTURK.COM

ABD'li milyarder Robert F. Smith mezuniyet törenine konuşmacı olarak katıldığı Morehouse College'da 2019 sınıfının tüm öğrenci kredisi borcunu üstlendiğini açıkladı. Toplamda 40 milyon dolarlık borçtan kurtulan öğrenciler gözyaşlarına hakim olamadı.

Robert F. SMith

ABD'li milyarder iş insanı Robert F. Smith, mezuniyet konuşması yapmaya gittiği üniversitede mezun olan tüm öğrencilerin borcunu üstlendi. Ağırlıklı olarak siyahi öğrencilerin gittiği Morehouse College'dan bu yıl 400 öğrenci mezun oldu. Teknoloji yatırımlarıyla tanınan  ve 5 milyar dolarlık serveti bulunan Smith, mezuniyetin onur konuğu olarak yaptığı konuşmada herkesi şaşırtan bir açıklamada bulundu. Sekiz nesildir ABD'de olan ailesi adına mezun olan öğrencilerin 'otobüsüne biraz yakıt koymak' istediğini belirten Smith "2019 artık benim dönemim. Ailem tüm öğrenci kredilerinizi sıfırlayacaktır" dedi.

 

40 MİLYON DOLARLIK KREDİ BORCU

Öğrencilerinin büyük oğunluğunun üniversiteye gidebilmek için kredi çektiği Morehouse College'ın 2019 mezunları bu müjdeyi alır almaz büyük bir coşku yaşadı. Smith'i dakikalarca ayakta alkışladı. Söz konusu 400 mezunun toplam 40 milyon dolarlık kredi borcu bulunuyor. Smith'in danışmanları ailenin sadece üniversiteye gidebilmek için çekilen kredileri karşılayacağını açıkladı.  Smith bunun yanında 'yeni döneminin' gelecekte benzer şekilde gelecek nesillere yardım etmsini istedi. Smith halihazırda Morehouse College'a 1.5 milyon dolarlık bağışta bulunmuştu.

BÜYÜKANNESİ KEFİL OLMUŞTU

Borçları kapatılan öğrenciler duygu ve düşüncelerini yerel basınla paylaştı. The Atlanta Journal-Constitution'a açıklamalarda bulunan 22 yaşındaki Finans Bölümü mezunu Aaron Mitchom 200 bin dolarlık öğrenci kredisi kullandığını belirterek "Hesabıma göre kazancımın yarısıyla borç ödemesi yapsaydım, borcumu tamamen kapatmak 25 yılımı alacaktı. Smith'in açıklamasıyla sınıf olarak gözyaşlarımıza hakim olamadık. Ben de kalbim yerinden fırlayacak gibi hissettim" ifadelerini kullandı. Mitchom'ın annesi Tina Mitchom ise söz konusu krediyi alabilmek için 76 yaşındaki büyükannesi dahil tüm ailenin Aaron'a kefil olmak zorunda kaldığını vurgulayarak "Artık mezun olduğu okuldaki diğer öğrencilere yardımcı olabilir" dedi. 

1.6 TRİLYON DOLARA DAYANDI

ABD Merkez Bankası Fed'in verilerine göre bu yılın mart ayı itibarıyla Amerikalıların 1 trilyon 598 milyar dolarlık öğrenci kredisi borcu bulunuyor. Birçok uzman artan öğrenci kredisi borcunun bir 'ulusal güvenlik' meselesi haline geldiğini düşünüyor. ABD'de ücretsiz üniversite olmadığı için burs alamayan öğrencilerin önemli bir kısmı yüksek okul ücretlerini ödeyebilmek için kredi çekmek zorunda kalıyor. Bu durum özellikle siyahi Amerikalıları olumsuz etkiliyor. 

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