ABD'li milyarder Jeff Bezos'un Venedik'te yapacağı düğün protesto edildi

ABD'li milyarder Bezos ile Sanchez'in 26-28 Haziran'da Venedik'te önemli isimlerin katılımıyla yapacağı düğün, kentte tartışılmaya ve protesto edilmeye devam ediliyor.

Greenpeace Italia ve İngiliz "Everyone Hates Elon (Herkes Elon'dan nefret eder)" isimli grup, Venedik'in ünlü Aziz Mark (San Marco) Meydanı'nda üstünde Bezos'un bir fotoğrafı ve İngilizce "Düğününüz için Venedik'i kiralayabiliyorsanız, daha fazla vergi de ödeyebilirsiniz" yazılı 400 metrekarelik bir pankart açtı.

Pankart, polis tarafından toplanarak kaldırıldı.

Greenpeace aktivistleri, Bezos'un insanlığı çöküşe götüren ekonomik ve toplumsal bir modeli temsil ettiğini, protestolarının hem sosyal adaletsizliği hem de iklim ve çevreye verilen zararlara dikkati çektiğini savundu.

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Bu arada, yerel medyadaki haberlerde, kentte hem düğün karşıtı gösteriler hem de İran-İsrail-ABD üçgeninde yaşanan çatışma dolayısıyla güvenlik önlemlerinin artırılmasının gündemde olduğu belirtildi.

Venedik'te geçen hafta da "Bezos'a yer yok" isimli bir protesto hareketi tarafından kentin ünlü Büyük Kanalı üzerindeki Rialto Köprüsü'ne de pankartlar asılarak bu ünlü düğün protesto edilmişti.