Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ABD'yi sarsan cinayetlerde yeni detaylar: Her şey dakikalar içinde olmuş

ABD'nin Idaho eyaletinde, Kasım ayında 4 üniversite öğrencisinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar
  • ABD'yi sarsan cinayetlerde yeni detaylar: Her şey dakikalar içinde olmuş

    Idaho Üniversitesi öğrencileri Ethan Chapin (20), Madison Mogen (21), Xana Kernodle (20) ve Kaylee Goncalves (21) 13 Kasım'da evlerinde ölü bulunmuş, polis olay yerinde şüpheliye ait silah ya da eşya bulunamadığını açıklamıştı.
  • ABD'yi sarsan cinayetlerde yeni detaylar: Her şey dakikalar içinde olmuş

    Üniversitesi kampüsünün bulunduğu Moskova kentinde 7 yıl aradan sonra işlenen ilk cinayet olan ve ülkede büyük yankı uyandıran olayın faili yaklaşık 6 haftadır aranıyordu.
  • ABD'yi sarsan cinayetlerde yeni detaylar: Her şey dakikalar içinde olmuş

    Olay sonrası cinayetlerle ilgili Bryan Christopher Kohberger'in (28) gözaltına alınmıştı.

    Cinayet zanlısı duruşmaya çıkarken olayla ilgili yeni detaylar da gün yüzüne çıktı.

     
  • ABD'yi sarsan cinayetlerde yeni detaylar: Her şey dakikalar içinde olmuş

    Kurbanların oda arkadaşı olan ve kurtulan kadın, saldırı günü üst kattan sesler duyduğunu evin önünde ise siyah kıyafetli ve maskeli birini gördüğünü, sonrasında ise şoka girdiğini ve donduğunu söyledi. Mahkeme kayıtlarına göre kadın, adamı gördükten sonra kendisini 1. katta bulunan odaya kilitledi.

    Mahkeme belgelerine göre polis, cinayetlerin sabah 4 ile 4:25 arasında işlendiğine inanıyor.
  • ABD'yi sarsan cinayetlerde yeni detaylar: Her şey dakikalar içinde olmuş

    Mahkeme belgelerinde ortaya çıkan tüyler ürpertici ayrıntılar arasında, zanlının Ağustos ayından cinayetlere kadar en az 12 kez kurbanlarının evinin yakınında olduğu detayı yer aldı. Zanlının telefon kayıtlarından bu bilgilere ulaşıldı.

    Belgelere göre kurbanlar bulunduktan sonra, yetkililer bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi ve zanlının beyaz Hyundai Elantra'sının kurbanların evinin önünden üç kez geçtiğini ve ardından sabah 4:04'te dördüncü kez bölgeye girdiğini gördü.
  • ABD'yi sarsan cinayetlerde yeni detaylar: Her şey dakikalar içinde olmuş

    Kohberger'in Pensilvanya'daki avukatı Jason LaBar, yaptığı açıklamada müvekkilinin "bu suçlamalardan aklanmaya istekli olduğunu" söyledi.
  • ABD'yi sarsan cinayetlerde yeni detaylar: Her şey dakikalar içinde olmuş

    Kohberger'in avukatı, "iyi bir ailesi" olduğunu söyleyerek kefalet talebinde bulundu. Ancak savcı karara karşı çıktı ve yargıç kabul etti.
  • ABD'yi sarsan cinayetlerde yeni detaylar: Her şey dakikalar içinde olmuş

    Zanlı 4 cinayet suçlaması ile yargılanıyor. Kohberger'in suçlu bulunması durumunda ölüm cezasına çarptırılabileceği ifade edildi.
  • ABD'yi sarsan cinayetlerde yeni detaylar: Her şey dakikalar içinde olmuş

    * Haberin görselleri Associated Press'ten ve Kaylee Goncalves'in Instagram hesabından (kayleegoncalves) servis edilmiştir.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.