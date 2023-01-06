Mahkeme belgelerinde ortaya çıkan tüyler ürpertici ayrıntılar arasında, zanlının Ağustos ayından cinayetlere kadar en az 12 kez kurbanlarının evinin yakınında olduğu detayı yer aldı. Zanlının telefon kayıtlarından bu bilgilere ulaşıldı.

Belgelere göre kurbanlar bulunduktan sonra, yetkililer bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi ve zanlının beyaz Hyundai Elantra'sının kurbanların evinin önünden üç kez geçtiğini ve ardından sabah 4:04'te dördüncü kez bölgeye girdiğini gördü.