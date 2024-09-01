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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Abdullah Ilgaz, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 4. oldu - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Abdullah Ilgaz, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 4. oldu

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında erkekler yüksek atlama T47 sınıfında milli sporcu Abdullah Ilgaz, 4. oldu. Abdullah Ilgaz 22 yıllık Avrupa rekorunu kırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 23:33 Güncelleme: 01.09.2024 - 23:33
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        Abdullah Ilgaz Paris'te 4. oldu
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        Stade de France'da düzenlenen atletizm müsabakalarında erkekler yüksek atlama T47 sınıfında final müsabakası 11 atletin katılımıyla yapıldı.

        Milli sporcu Abdullah, 1,98 metrelik atlayışıyla 4. oldu.

        Altın madalyayı ABD'den Roderick Townsend, gümüş madalyayı Hindistan'dan Kumar Nishad, bronz madalyayı ise Tarafsız Paralimpik Sporcular adına yarışan Georgii Margiev elde etti.

        22 YILLIK AVRUPA REKORUNU KIRDI

        Abdullah Ilgaz, erkekler T47 yüksek atlama finalinde 1.98m'lik kariyerinin en iyi atlayışıyla 22 yıllık Avrupa rekorunu kırdı.

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