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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi bronz madalya kazandı - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi bronz madalya kazandı

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisi çiftler kategorisinde Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi, MD 8 sınıfında bronz madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 19:08 Güncelleme: 30.08.2024 - 19:08
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        Öztürk-Turan ikilisi bronz madalya aldı!
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        Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi, Paris 2024 Paralimpik Oyunları para masa tenisi çiftler kategorisinde MD 8 sınıfında bronz madalyanın sahibi oldu.

        South Paris Arena 4'te gerçekleştirilen para masa tenisi müsabakalarında 6 numaralı seribaşı olan Abdullah-Nesim ikilisi, yarı finalde 2 numaralı seribaşı Almanya'dan Valentin Baus-Thomas Schmidberger'le karşılaştı.

        Rakiplerine 6-11, 11-7, 11-3, 11-2 ve 11-3 yenilen milli sporcular, bronz madalya aldı.

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