Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, bayramda köprü ve otoyol geçişlerine ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. Ramazan Bayramı için tatil planı yapanlar açıklama sonrası, "Ramaman Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, bayramda toplu taşıma bedava mı olacak? " sorularınayanıt aramaya başladı. İşte bayramda köprü ve otoyol geçişlerine ilişkin alınan karar...