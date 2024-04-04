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        Haberler Gündem 2. Ara tatil tarihleri: İkinci ara tatil ne zaman başlıyor, tatil kaç gün sürecek?

        2. Ara tatil tarihleri: İkinci ara tatil ne zaman başlıyor?

        Nisan ayının gelişiyle birlikte okullarda ikinci ara tatilin başlayacağı tarih öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. Ara tatiller kasım ve nisan aylarında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihler arasında yapılmaktadır. İşte okullarda 2. ara tatilinin başlayacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 18:39 Güncelleme: 04.04.2024 - 18:39
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        İkinci ara tatil için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ramazan Bayramı öncesinde tatil planı yapan öğrenci ve veliler 2. ara tatilin başlayacağı ve nisan ara tatilinin kaç gün süreceğini araştırmaya başladı. Peki, "İkinci ara tatil ne zaman başlıyor, tatil kaç gün sürecek?" İşte 2. ara tatil tarihleri...

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        MEB AÇIKLADI: 2. ARA TATİL NE ZAMAN?

        İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

        Takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

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        NİSAN ARA TATİL KAÇ GÜN, 9 GÜN MÜ OLACAK?

        MEB takvimine göre; 2. ara tatili 8 ile 12 Nisan tarihleri olmak üzere 4 günü kapsıyor.

        2. ara tatilin tarihi, Ramazan Bayramı ile çakıştı. Buna göre; 9 gün olarak birleştirilen Ramazan Bayramı'nda kamu ve kamu kapsamındaki herkes 6 Nisan Cumartesi ile 14 Nisan Pazar arasında idari izinli sayılacak.

        Ancak 9 günlük tatilin çoğu hafta sonuna denk geldiği için öğrencilerin tatiline yansımayacak. 15 Nisan Pazartesi eğitim kaldığı yerden devam edecek.

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        BAYRAM TATİLİ 9 GÜNE ÇIKARILDI

        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Nisan’da başlayacak bayram tatili öncesindeki 1.5 günlük sürenin memurlar için idari izin yapılacağını duyurdu.

        Kamu kurumu çalışanları hafta sonu izinli olduğundan bayram öncesi 6-7 Nisan 2024 tarihlerinde tatil yapacaklar. Alınan 1.5 günlük İdari İzin sonrası Çarşamba günü başlayacak bayram tatiline Pazartesi ve Salı günü dahil edildi

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        9 Nisan Salı Ramazan Bayramı arefesi

        10 Nisan Çarşamba Ramazan Bayramı 1. günü

        11 Nisan Perşembe Ramazan Bayramı 2. günü

        12 Nisan Cuma Ramazan Bayramı 3. günü (son)

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