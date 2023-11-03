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        Haberler Gündem 3. Sayfa DİRİ DİRİ YAKACAKTI| Son dakika haberler: Kapıyı eski eşinin üzerine kilitledi! Evi ateşe verdi! - Adana haberleri

        Kapıyı eski eşinin üzerine kilitledi! Evi ateşe verdi!

        Adana'da, 57 yaşındaki Muhammet G., 6 yıl önce boşanıp birlikte yaşamaya devam ettiği 41 yaşındaki Fadime K. ile aralarında çıkan tartışmada, evi ateşe verdi. Kaçarken Muhammet G.´nin eve kilitlediği Fadime K., yangında ağır yaralandı. Olayın ardından yakalanan, kendisi de kolundan yaralandığı belirlenen Muhammet G. de hastanede tedaviye alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 14:25 Güncelleme: 03.11.2023 - 15:30
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        Kapıyı eski eşinin üzerine kilitledi! Evi ateşe verdi!
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        Adana'da olay, dün saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Söğütlü Mahallesi´nde meydana geldi. 2 çocukları bulunan, 6 yıl önce boşanan Muhammet G. (57) ile Fadime K. (41) aynı evde yaşamaya devam etti.

        ESKİ EŞİ İÇİN "UZAKLAŞTIRMA" KARARI ALDIRDI

        DHA'da yer alan habere göre sık sık Muhammet G. tarafından psikolojik ve fiziksel şiddete uğrayan Fadime K., 27 Ekim´de polis merkezine giderek uzaklaştırma kararı aldırdı.

        EVİ ATEŞE VERDİ

        Bugün Muhammet G., tarım işçisi olarak çalışan Fadime K. ile tarlada kendisini aldattığını öne sürerek tartışmaya başladı. Oğlu E.G.´yi (17) alışveriş için markete gönderen Muhammet G., iddiaya göre, yanıcı maddeyle evi ateşe verdi.

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        KAPIYI ÜZERİNE KİLİTLEDİ

        Alevler kısa sürede tüm evi sararken, Muhammet G. ise Fadime K.´yi eve kilitleyip, otomobille kaçtı.

        SIĞINDIĞI BANYODA AĞIR YARALI BULUNDU

        Komşularının ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Eve giren ekipler, Fadime K.'yi banyoda ağır yaralı buldu.

        YOĞUN BAKIMDA ENTÜBE EDİLDİ

        İlk müdahalesi yapılan Fadime K., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Yanık Yoğun Bakım Ünitesi´ne alınan Fadime K., entübe edildi.

        OTOMOBİLLE KAÇARKEN YAKALANDI

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Muhammet G.´nin Sarıçam ilçesine kaçtığını tespit etti. Güzergahtaki güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, şüpheliyi otomobilinde gözaltına aldı. Kollarında yanık izleri bulunan ve hastaneye kaldırılan Muhammet G., ilk ifadesinde, evi eski eşinin yaktığını öne sürdü.

        6 SUÇ KAYDI SAPTANDI

        `Tehdit´, `hırsızlık´, `kasten yaralama´ suçlarından 6 kaydının bulunduğu belirtilen Muhammet G. ile eski eşi Fadime K.´nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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