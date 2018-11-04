Adana'da polisin kovalamacası sırasında kaza yapınca yaya olarak kaçan sürücü ara sokakta yakalandı. Merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı ile Altun Caddesi'nin kesiştiği noktada uygulama yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. Şüphelinin "dur" ikazına rağmen otomobiliyle kaçması üzerine polis, durumu telsiz anonsuyla diğer ekiplere bildirdi. Ekipler, şüphelinin kaçabileceği ASKİ, Hastaneler ve Zilli Dede Kavşağı'nda önlem aldı.

Şüpheli aracın peşinden bir süre ilerleyen polis ekibi, otomobil sürücüsünün Hastaneler Kavşağı'nda kaza yapmasının ardından Sümer Mahallesi'ne kaçması üzerine takibi yaya olarak sürdürdü. AA'nın haberine göre; Mahallenin ara sokaklarına girerek izini kaybettirmeye çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Alkollü olduğu için polisten kaçtığı ileri sürülen ve ismi belirtilmeyen sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazanın ardından otomobilden yağ ve benzin sızıntısı olması nedeniyle önlem amaçlı itfaiye ekibi sevk edildi. Trafiğe bir süre kapanan yol, belediye ekiplerinin temizleme çalışmasının ardından yeniden açıldı.

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