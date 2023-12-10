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        Adana'da merdiven altı diş laboratuvarına operasyon: 7 gözaltı

        ADANA'damerdivenaltı olduğu belirlenen diş laboratuvarına yapılan baskında 7 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 10:18 Güncelleme: 10.12.2023 - 10:20
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        Adana'da merdiven altı diş laboratuvarına operasyon: 7 gözaltı
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        ADANA'damerdivenaltı olduğu belirlenen diş laboratuvarına yapılan baskında 7 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde yetkisiz ve ruhsatsız tedavi yapıldığı belirlenen diş laboratuvarını tespit etti. Polis, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile merdiven altı iş yerine operasyon düzenledi. Söz konusu aramada çok sayıda tıbbi cihaz, implant ve diş protez malzemesi ele geçirildi. Kendilerini 'diş teknikeri' olarak tanıtan ancak tekniker olmadıkları belirlenen 7 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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