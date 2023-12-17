Adana'da 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Adana'da FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser yardımcısı ve öğretmen yakalandı.
Adana'da FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser yardımcısı ve öğretmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan eski komiser yardımcısı Şehmus G. ve öğretmen Muhammet Y'nin saklandığı adresleri tespit etti.
Merkez Seyhan ilçesindeki adreslere düzenlenen operasyonda firari hükümlüler yakalandı.
Şehmus G. ve Muhammet Y, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.