Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Adana'da 27 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçesindeki 2 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde 27 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar Ramazan T. ve Mehmet A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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