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        Gazeteci Mehmet Yürekli'den Vali Yavuz Selim Köşger'e ziyaret

        Adanapost Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yürekli, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'e ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 14:33 Güncelleme: 19.12.2023 - 15:23
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        Gazeteci Mehmet Yürekli'den Vali Yavuz Selim Köşger'e ziyaret
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        Adanapost Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yürekli, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'e ziyarette bulundu.

        Yürekli, makamında ziyaret ettiği Köşger'i, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla düzenleyecekleri etkinliklere davet etti.

        Vali Köşger de ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

        Görüşmenin sonunda Yürekli, Köşger'e kitap ve tablo hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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