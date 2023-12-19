Gazeteci Mehmet Yürekli'den Vali Yavuz Selim Köşger'e ziyaret

Adanapost Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yürekli, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'e ziyarette bulundu.

Yürekli, makamında ziyaret ettiği Köşger'i, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla düzenleyecekleri etkinliklere davet etti.

Vali Köşger de ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Görüşmenin sonunda Yürekli, Köşger'e kitap ve tablo hediye etti.