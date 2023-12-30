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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 10:32 Güncelleme: 30.12.2023 - 11:47
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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
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        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen merkez Seyhan ilçesindeki 3 ikamete operasyon düzenledi.

        Evlerdeki aramalarda 66,44 gram sentetik uyuşturucu ile 9 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Polis ekipleri, uyuşturucuların bulunduğu adreslerdeki Mehmet Ö, Uğur D, Menderes A, Samet D. ve İbrahim E'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Mehmet Ö, Uğur D, Menderes A. ve Samet D. tutuklandı, İbrahim E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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