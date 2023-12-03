Adıyaman'da ağır hasarlı bina yıkıldı
ADIYAMAN'daağırhasarlı 8 katlı bina, bağlanan halat ile çekilerek yıkıldı.
ADIYAMAN'daağırhasarlı 8 katlı bina, bağlanan halat ile çekilerek yıkıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da, ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Sıratut Mahallesi'ndeki 8 katlı bina için yıkım kararı alındı. Karar sonrası 40 dairenin bulduğu binaya, vinç ile halat bağlandı. Ekskavatör ile halat çekilmeye başlandı. 1 saat süren çalışmalar sonucu bina yıkıldı. Yıkım anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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