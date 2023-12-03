Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da ağır hasarlı bina yıkıldı

        ADIYAMAN'daağırhasarlı 8 katlı bina, bağlanan halat ile çekilerek yıkıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 12:58 Güncelleme: 03.12.2023 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da ağır hasarlı bina yıkıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADIYAMAN'daağırhasarlı 8 katlı bina, bağlanan halat ile çekilerek yıkıldı.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da, ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Sıratut Mahallesi'ndeki 8 katlı bina için yıkım kararı alındı. Karar sonrası 40 dairenin bulduğu binaya, vinç ile halat bağlandı. Ekskavatör ile halat çekilmeye başlandı. 1 saat süren çalışmalar sonucu bina yıkıldı. Yıkım anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cinayet kurbanının annesi felç oldu, kardeşi de kalp krizi geçirdi!
        Cinayet kurbanının annesi felç oldu, kardeşi de kalp krizi geçirdi!
        Toplu taşımada otomatik rampa isteği!
        Toplu taşımada otomatik rampa isteği!
        İzmir'de 'hayalet nişancı' iddiası! 5 kişiyi yaraladı
        İzmir'de 'hayalet nişancı' iddiası! 5 kişiyi yaraladı
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Gasp dehşetinden tüyler ürperten cinayet çıktı!
        Gasp dehşetinden tüyler ürperten cinayet çıktı!
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Yoğun kar yağışı: Yüzlerce uçuşu iptal edildi
        Yoğun kar yağışı: Yüzlerce uçuşu iptal edildi
        Beşiktaş 35. başkanını seçiyor
        Beşiktaş 35. başkanını seçiyor
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        "Marmaray ile 28 istasyon var"
        "Marmaray ile 28 istasyon var"
        Hava almak için çıktığı 7'nci katın balkonundan düşerek can verdi!
        Hava almak için çıktığı 7'nci katın balkonundan düşerek can verdi!
        Ece Ronay detayı ortaya çıktı
        Ece Ronay detayı ortaya çıktı
        Mavi bültenle aranan suç örgütü yöneticisi yakalandı!
        Mavi bültenle aranan suç örgütü yöneticisi yakalandı!
        Fatih Terim nikah şahidi
        Fatih Terim nikah şahidi
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        Okula gitmenin önündeki engel: Bitlenme
        Okula gitmenin önündeki engel: Bitlenme
        En çok seyirci toplayan yerli komedi filmleri
        En çok seyirci toplayan yerli komedi filmleri
        "Okan bin Ziyad"
        "Okan bin Ziyad"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Tabanca ile oynarken kendini vuran 12 yaşındaki Sercan, öldü
        Tabanca ile oynarken kendini vuran 12 yaşındaki Sercan, öldü
        Adıyaman'da aileler arasında çıkan bıçaklı kavgada 8 kişi yaralandı
        Adıyaman'da aileler arasında çıkan bıçaklı kavgada 8 kişi yaralandı
        Adıyaman'da aile arasında bıçak, taş ve sopalı kavga: 8 yaralı, 6 gözaltı
        Adıyaman'da aile arasında bıçak, taş ve sopalı kavga: 8 yaralı, 6 gözaltı
        Adıyaman'da silahla ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti
        Adıyaman'da silahla ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti
        52 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
        52 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
        Bakan Göktaş'ın koruma polisi şehit Musa Erdem, son yolculuğuna uğurlandı
        Bakan Göktaş'ın koruma polisi şehit Musa Erdem, son yolculuğuna uğurlandı