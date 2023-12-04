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        Adıyaman´da cadde ortasında kavga kamerada

        ADIYAMAN'da,husumetli 2 kişinin cadde ortasında kavgası güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 17:38 Güncelleme: 04.12.2023 - 17:40
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        Adıyaman´da cadde ortasında kavga kamerada
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        ADIYAMAN'da,husumetli 2 kişinin cadde ortasında kavgası güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün akşam Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi´nde meydana geldi. Aralarında husumet olan B.E. ve A.K., yolda karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, B.E., belinden çıkarttığı tabancayla A.K'ye ateş etmeye çalıştı. Bu sırada çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı. Kavga, bölgedeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Adıyaman - Mahir ALAN

        2023-12-04 17:29:23

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        Galeri

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