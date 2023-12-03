Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Adıyaman'ınKahta ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

T. K. idaresindeki 02 ACD 292 plakalı otomobil ile S.E. idaresindeki plakasız motosiklet, Atatürk Caddesi'nde çarpıştı.

Yaralanan motosiklet sürücüsü S.E. ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

S.E'nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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